Τι έγινε όταν έκλεισαν οι πόρτες στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – «Φρένο» στη μεταγραφή Τζάκρη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για περίπου τέσσερις ώρες τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που απαρτίζουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο συνεδρίαζαν στη Χαριλάου Τρικούπη. Το κλίμα ήταν καλό και πλην του Παύλου Γερουλάνου, που έλειπε σε προγραμματισμένη από καιρό υποχρέωση σε συνέδριο στην Ιθάκη, όλοι οι άλλοι έδωσαν δυναμικό παρών.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που έριξε πυρά στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στην τετραήμερη εργασία και στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, έκανε λόγο για θεσμική παρακμή για την πρόθεση της κυβέρνησης να πει όχι σε εξεταστική και προανακριτική και έδωσε χαρακτήρα αξιακής μάχης στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Από τη μία, θα έχουμε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη, θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για να ρυθμιστεί το τοπίο στην παιδεία και να μην παραμείνει άναρχο και κερδοφόρο μόνο για τους ιδιώτες.

Όταν η συζήτηση ήρθε στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ μια σειρά από στελέχη εξέφρασαν την άποψη τους, με μια στιχομυθία ανάμεσα στην Έφη Χαλάτση και στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τον αποκλεισμό του Χάρη Καστανίδη από τα ψηφοδέλτια, που έφερε και την παραίτηση του από το κόμμα, να ανάβει φωτιές στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια.

Το στέλεχος, που στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές στήριξε την υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου, ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η τήρηση του καταστατικού για το ανώτατο όριο των θητειών των βουλευτών να ισχύει για όλους, και για όσους έρθουν στο κόμμα από τη διεύρυνση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να φέρεται να της απαντά ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό και ότι οι θητείες που μπήκαν δεν είχαν σκοπιμότητα.

Πολλοί σκέφτηκαν τη Θεοδώρα Τζάκρη, που το όνομά της «παίζει» για τη διεύρυνση και έχει συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, κάτι που θα την απέκλειε από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ με βάση το νέο καταστατικό που ψηφίστηκε στο συνέδριο του κόμματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ζήτησε να υπάρξει πολιτικό πλαίσιο που να οριοθετεί τι λέει ο χώρος σήμερα και χθες και αυτοκριτική από όσους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και επιθυμούν να επιστρέψουν

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε διεύρυνση χωρίς face control και η διαδικασία της διεύρυνσης όπως και οι ομόφωνες αποφάσεις του κόμματος να στηρίζονται από όλους

Υπέρ της διεύρυνσης τάχθηκε και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου φέρεται να αναφέρθηκε θετικά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 35ωρο, την οποία έχει μελετήσει διαχρονικά και να ζήτησε έντονο πρέσινγκ στην κυβέρνηση με δημιουργία σκιώδους υπουργικού από το ΠΑΣΟΚ που θα απαντά στους υπουργούς της κυβέρνησης.

Οι «23» του Πολιτικού Συμβουλίου ανανέωσαν το ραντεβού τους για νέα συνεδρίαση τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

