Το-νέο-μοντέλο-εποπτείας-στον-τζόγο:-Το-στρατηγικό-σχέδιο-της-ΕΕΕΠ-έως-το-2030

Eργαλεία real-time ελέγχου, ενίσχυση AML και διεθνείς συνεργασίες – Στο επίκεντρο οι ευάλωτες ομάδες.

Ένα νέο, πιο σύγχρονο και τεχνολογικά ενισχυμένο μοντέλο εποπτείας της αγοράς τυχερών παιγνίων θέτει σε εφαρμογή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), μέσα από το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2026-2030, όπως παρουσιάζεται στο πρόσφατο newsletter της Αρχής.

Το σχέδιο αποτυπώνει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την αγορά, με βασικούς άξονες τη διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία λόγω της ψηφιοποίησης.

Προτεραιότητα στην προστασία παικτών και ευάλωτων ομάδων

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση της προστασίας των παικτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανηλίκους και τις ευάλωτες ομάδες.

Η ΕΕΕΠ προχωρά στην ενίσχυση του πλαισίου υπεύθυνου παιχνιδιού, όχι ως μια γενική αρχή, αλλά μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης κινδύνων και παροχής μηχανισμών υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται εργαλεία αυτοπεριορισμού, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παικτών, καθώς και η λειτουργία μητρώου αποκλεισμένων παικτών, που στοχεύει στην αποτροπή φαινομένων εθισμού.

Τεχνολογία και real-time εποπτεία

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο για τη νέα εποπτική προσέγγιση.

Η ΕΕΕΠ επενδύει σε προηγμένα συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση δεδομένων και risk-based ελέγχους, ώστε η εποπτεία να γίνεται πιο στοχευμένη και αποτελεσματική.

Παράλληλα, η τεχνολογία αξιοποιείται για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία από φαινόμενα απάτης και καταχρηστικών πρακτικών.

Καταπολέμηση παράνομου τζόγου και ενίσχυση AML

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της παράνομης διεξαγωγής παιγνίων, η οποία εξελίσσεται ταχύτατα, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον. Το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού και αποκλεισμού παράνομων ιστοσελίδων, αυστηροποίηση κυρώσεων και ενίσχυση των συνεργασιών με διωκτικές και εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), με στόχο μια αγορά πιο αξιόπιστη και ευθυγραμμισμένη με τα διεθνή πρότυπα.

Ενίσχυση εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης

Η ΕΕΕΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του εποπτικού και ελεγκτικού της έργου, τόσο στα επίγεια όσο και στα διαδικτυακά παίγνια. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και ταχύτητας συναλλαγών, η εποπτεία μετασχηματίζεται ώστε να είναι πιο ευέλικτη, βασισμένη σε δεδομένα και προσαρμοσμένη στους νέους κινδύνους.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης των παρόχων, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και τη θωράκιση της αγοράς.

Διοικητικός μετασχηματισμός και διεθνής εξωστρέφεια

Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει και την οργανωτική αναβάθμιση της ίδιας της Αρχής, με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και τις συνεργασίες με αντίστοιχες αρχές και οργανισμούς, επιδιώκοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή της στο ICE Barcelona 2026, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια του κλάδου, όπου αναδείχθηκαν ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια, το online gaming και οι νέες τεχνολογικές τάσεις.

Μια νέα ισορροπία για την αγορά

Το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030 επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της αγοράς και την προστασία της κοινωνίας.

Με βασικά εργαλεία την τεχνολογία, την πρόληψη και τη στοχευμένη εποπτεία, η ΕΕΕΠ επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου, να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.