Το-asset-του-Παρισιού-που-αλλάζει-την-αποτίμηση

Η Unibios Holdings (ΒΙΟΣΚ) έχει περάσει την πόρτα μιας έντονης επιχειρηματικής ανάπτυξης και η αγορά κοιτάει ακόμα από το ματάκι προσπαθώντας να δει τι έρχεται. Όποιος μείνει δε στα νούμερα του 2025, θα δει μια μικρή βιομηχανική εταιρεία με μια ενδιαφέρουσα κερδοφορία. Όποιος μπει όμως βαθύτερα στην οικονομική έκθεση και ενώσει τις οικονομικές τελείες, θα δει να σχηματίζεται κάτι πολύ πιο μεγάλο και διαφορετικό με το αναπτυξιακό βάρος να έχει μεταφερθεί πλέον στη θυγατρική Watera, που είναι εισηγμένη στο Euronext Growth Paris.

Το 2025 για την Unibios έδωσε την απαραίτητη σταθερότητα για το επόμενο άλμα. Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα €13,89 εκατ., το EBITDA ανέβηκε στα €3,15 εκατ. με άνοδο 15,4% και τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1,49 εκατ. αυξημένα κατά 45,5%. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 42,5%, δείχνοντας ότι η εταιρεία δουλεύει με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτά τα μεγέθη έχουν σημασία, γιατί δημιουργούν τη βάση που επιτρέπει στον όμιλο να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της Watera χωρίς να πιέζεται.

Την ίδια στιγμή, προχωρά ένα project που περνάει πιο αθόρυβα, αλλά έχει στρατηγικό βάρος για τα επόμενα χρόνια. Το νέο εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου αυξάνει ουσιαστικά την παραγωγική δυνατότητα του ομίλου και δίνει την ευχέρεια να υποστηρίξει μεγαλύτερα έργα στο εξωτερικό. Όταν μια εταιρεία θέλει να μεγαλώσει διεθνώς, η παραγωγική βάση καθορίζει το ταβάνι. Με το Βόλο, το ταβάνι ανεβαίνει.

Από εκεί και πέρα ξεκινά η ουσία της ιστορίας. Η Watera το 2025 περνά από μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από εσωτερική αναδιάταξη. Η συγχώνευση με την Unibios, η αλλαγή διοίκησης και η ευθυγράμμιση των διαδικασιών δημιούργησαν μια νέα λειτουργική πραγματικότητα, κάτι που φαίνεται πλέον καθαρά στα νούμερα.

Το EBITDA της εταιρείας βελτιώθηκε από -€5,3 εκατ. σε -€2,0 εκατ. Η καθαρή ζημία περιορίστηκε από -€6,33 εκατ. σε -€2,17 εκατ. Η μείωση είναι τέτοια που δείχνει ότι η εταιρεία έχει αλλάξει για τα καλά τον τρόπο λειτουργίας της.

Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων δείχνει πού έχει γίνει η δουλειά. Οι αγορές υλικών έπεσαν από €1,18 εκατ. σε €572 χιλιάδες. Η υπεργολαβία κατέρρευσε από €2,25 εκατ. σε €263 χιλιάδες. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν από €4,38 εκατ. σε €1,55 εκατ., δηλαδή μείωση άνω του 60%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά περίπου 17%, με το προσωπικό να πέφτει από 32 σε 24 άτομα. Πρόκειται για μια απίστευτα βαθιά προσαρμογή.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι εντυπωσιακό με τη μεταβολή του μικτού περιθωρίου να μετακινείται από το -57,5% το 2024 στο +49,2%. Αυτό δείχνει ότι τα έργα που εκτελούνται πλέον έχουν διαφορετική οικονομική δομή. Η Watera δεν “γράφει” πια ζημιές ανά έργο. Δημιουργεί περιθώριο και κέρδος, κάτι που αλλάζει πλήρως την πορεία της.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της πίεσης προερχόταν από έργα προηγούμενων ετών. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το Saint Kitts & Nevis, μια μονάδα αφαλάτωσης υψηλής δυναμικότητας 2 x 13 m³/ώρα στην Καραϊβική Θάλασσα, που ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026. Το συγκεκριμένο project πέρασε από περίοδο υψηλού κόστους και επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. Με την ολοκλήρωσή του, το βάρος φεύγει από τον ισολογισμό και ανοίγει χώρος για έργα με καλύτερη απόδοση.

Η εταιρεία έχει ήδη μπροστά της συμβασιοποιημένη δραστηριότητα για το 2026, με περίπου €1,1 εκατ. έσοδα να αναμένονται από έργα που έχουν ήδη υπογραφεί. Παράλληλα, νέα έργα που ξεκίνησαν στο τέλος του 2025 θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης. Σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη βάση κόστους, δημιουργείται μια διαφορετική λειτουργική αφετηρία.

Η Watera όμως δεν αλλάζει μόνο το κόστος, αλλά και το τι πουλάει. Μετά τη συγχώνευση, η δραστηριότητα επεκτείνεται πέρα από την αφαλάτωση σε εφαρμογές όπως βιομηχανικό νερό και επαναχρησιμοποίηση. Αυτό αυξάνει το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεται. Και αυτή η αγορά έχει μια πολύ βασική ιδιότητα… μεγαλώνει σταθερά.

Η ίδια η οικονομική έκθεση αναφέρει ότι η πίεση μεταξύ αυξανόμενης ζήτησης και περιορισμένων υδάτινων πόρων εντείνεται κάθε χρόνο. Σε τέτοιες συνθήκες, οι λύσεις επεξεργασίας νερού αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία.

Η δε παρουσία της Unibios μέσω της Watera στην IFAT Munich 2026 (4-7 Μαΐου) ανοίγει απευθείας γραμμή με την παγκόσμια αγορά περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η έκθεση συγκεντρώνει πάνω από 3.000 εταιρείες από περισσότερες από 60 χώρες και αποτελεί βασικό κόμβο για έργα σε νερό, ανακύκλωση και κυκλική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Watera έρχεται σε επαφή με φορείς υποδομών, ενεργειακούς ομίλους και διεθνείς operators που διαχειρίζονται μεγάλα έργα ύδρευσης και επεξεργασίας. Οι συναντήσεις σε τέτοια events μετατρέπονται σε προσκλήσεις για διαγωνισμούς, τεχνικές συνεργασίες και νέες αγορές, ενισχύοντας την πρόσβαση σε έργα εκτός Ευρώπης.

Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο, καθώς η εκτεταμένη γεωγραφική εξαγωγική κατεύθυνση της Watera είναι ο βασικός λόγος που μπορεί να δημιουργήσει αξία σε βάθος χρόνου. Το 92,7% της δραστηριότητάς της εκτός Γαλλίας σημαίνει ότι η εταιρεία λειτουργεί σε αγορές όπου το νερό δεν θεωρείται δεδομένο, αλλά στρατηγικός πόρος.

Στην Αφρική, σε χώρες όπως η Μαυριτανία, το Πράσινο Ακρωτήρι ή η Μαδαγασκάρη, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό εξαρτάται από λύσεις αφαλάτωσης και επεξεργασίας. Στην Καραϊβική, έργα όπως το Saint Kitts & Nevis συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπου η επάρκεια νερού καθορίζει την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και υποδομών. Πρόσφατα ανέλαβε και ένα μεγάλο έργο στη Grenada. Στον Ειρηνικό, σε περιοχές όπως η Πολυνησία, η γεωγραφική απομόνωση αυξάνει το κόστος μεταφοράς νερού και ενισχύει τη ζήτηση για τοπικές μονάδες παραγωγής.

Αυτές οι αγορές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η ζήτηση είναι δομική και όχι κυκλική, ενώ η προσφορά λύσεων παραμένει περιορισμένη. Εκεί ακριβώς δένει το μοντέλο της Watera, με λύσεις χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος και modular εφαρμογές που μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα και να λειτουργήσουν σε δύσκολες συνθήκες. Όταν μια εταιρεία τοποθετείται σε τέτοια γεωγραφία, η ανάπτυξη συνδέεται με μια ανάγκη που εντείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Σε επίπεδο τώρα ισολογισμού, η ενίσχυση της Watera είναι εμφανής. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €7,6 εκατ. από €1,2 εκατ., ενώ η ρευστότητα βελτιώθηκε σημαντικά μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου και τη στήριξη από την Unibios. Η μητρική έχει ήδη δεσμευτεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τη θυγατρική και έχει προχωρήσει σε χρηματοδότηση €1 εκατ. μέσα στο 2026.

Και φτάνουμε στο σημείο που έχει πραγματικό βάρος για την αποτίμηση.

Η Watera έχει περίπου 17,6 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία. Στα επίπεδα των €1,23, η συνολική αποτίμησή της κινείται κοντά στα €21,6 εκατ. Η Unibios κατέχει το 65%, δηλαδή περίπου €14 εκατ. αξία συμμετοχής. Με κεφαλαιοποίηση Unibios γύρω στα €45 εκατ., ένα μεγάλο μέρος της αξίας της θυγατρικής δεν έχει ακόμη “γραφτεί” πλήρως.

Αν η Watera κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, η εικόνα μεταβάλλεται γρήγορα. Σε τιμές κοντά στα €1,50, η αποτίμηση της εταιρείας ανεβαίνει αισθητά και η συμμετοχή της Unibios πλησιάζει τα €17 εκατ. Σε επίπεδα €2, η αξία της συμμετοχής προσεγγίζει τα €23 εκατ. Αν η αγορά αποτιμήσει τη Watera ως ώριμο διεθνές water play και κινηθεί προς τα €3, η αξία της συμμετοχής αγγίζει τα €34 εκατ.

Σε αυτό το εύρος, η σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής αλλάζει ουσιαστικά. Η Watera παύει να είναι ένα project ανάπτυξης και αρχίζει να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας υπεραξίας και αποτίμησης.

Η Unibios αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στο ταμπλό ως εταιρεία με σταθερή κερδοφορία. Στο εσωτερικό της όμως έχει ενσωματωθεί ένα asset που από περίοδο εξυγίανσης μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης. Όταν αυτή η μετάβαση αρχίσει να αποτυπώνεται πιο έντονα στα αποτελέσματα, η αγορά θα χρειαστεί να προσαρμόσει την ανάγνωση της.

Για αυτό ακριβώς και κάνω σήμερα πιο πολύ focus στην Watera, καθώς ναι μεν η σημερινή αποτίμηση πατάει στο παρόν αλλά η δυναμική που χτίζεται αφορά τα επόμενα χρόνια.

Διαγραμματικά η μετοχή της Unibios δείχνει στο μηνιαίο chart τιμών να δημιουργεί μια ισχυρή βάση αγοραστών ανάμεσα στο εύρος των €2,50 με €2,35. Αυτή η βάση έχει ως σκοπό την ώθηση της μετοχής μέσα στο επίπεδο διακύμανσης των €3,30 με €4,00.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 7, 2026