Τραμπ σε Λάιεν για εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ: Προθεσμία έως 4 Ιουλίου, αλλιώς αύξηση δασμών

Νέα απειλή προς την Ευρώπη εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία του με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εν μέσω κλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βρυξελλών.

Κατά συνομιλία, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έδωσε στην ΕΕ προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας, διαφορετικά οι αμερικανικοί δασμοί κατά της ΕΕ θα αυξηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

«Είχα μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητήσαμε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι ως προς το ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο Τραμπ.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά», υπογράμμισε.

Επισημαίνοντας πως η ΕΕ οφείλει να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν, ο Τραμπ υπογραμμίζει: «Συμφώνησα να της δώσω (σ.σ. της ΕΕ) προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί σε βάρος της θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Τραμπ, συμφώνησαν ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό, δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα που θα μπορούσε να σκοτώσει εκατομμύρια», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς στις αρχές Μαΐου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στο 25%.