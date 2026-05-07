ΥΠΕΞ-για-επίσκεψη-Τραμπ-στην-Ελλάδα:-Δεν-υπάρχει-επίσημη-ενημέρωση

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε διευθέτηση για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. «Εχει εκφραστεί θετική διάθεση, αλλά μέχρι εκεί» είπε η κ. Ζωχιού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει οποιονδήποτε σχεδιασμό σε αυτή τη φάση.

Στη διάρκεια επίσκεψης στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επισκέψεων του προέδρου και των υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. «Για το αν έρχεται αυτό το καλοκαίρι δεν μπορώ να σας πω, πολλά συμβαίνουν, αλλά πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε τροχιά προεδρίας στην ΕΕ από τώρα η Αθήνα

Με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Αθήνα φαίνεται να επιταχύνει τον διπλωματικό και θεσμικό σχεδιασμό της νωρίτερα από κάθε προηγούμενη φορά, σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η Μέση Ανατολή και η συζήτηση περί στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Η κ. Ζωχιού επιβεβαίωσε πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρωπαϊκή συζήτηση για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο σαφούς πλαισίου ενεργοποίησης και αντίδρασης των κρατών-μελών σε περίπτωση κρίσης.

Σύμφωνα με την ίδια, αφορμή για την επανενεργοποίηση της σχετικής συζήτησης αποτέλεσαν και τα γεγονότα στην Κύπρο, με τις Βρυξέλλες να επεξεργάζονται πλέον έναν «οδικό χάρτη» που θα περιγράφει τις διαδικασίες, τα στάδια και τις πολιτικοστρατιωτικές παραμέτρους ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Όπως διευκρινίστηκε, η διαδικασία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς απαιτείται χρονοδιάγραμμα αρκετών μηνών, ωστόσο η ελληνική πλευρά εμφανίζεται να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο εγχείρημα ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027.

Διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν πως η Αθήνα επιχειρεί ήδη να τοποθετηθεί στον πυρήνα των συζητήσεων για τη νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το ΝΑΤΟ, η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ επαναπροσδιορίζονται υπό το βάρος των εξελίξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι αναφορές της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό με τον στολίσκο και την επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση της Ελλάδας με το Ισραήλ για στρατιωτικές ή επιχειρησιακές κινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η μόνη επικοινωνία αφορούσε την ασφαλή αποβίβαση των 176 πολιτών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Όπως ανέφερε, το ισραηλινό πλοίο δεν είχε ελλιμενιστεί στην Ελλάδα, αλλά βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, ενώ η επικοινωνία της Αθήνας με το Ισραήλ πραγματοποιήθηκε μετά το συμβάν και αποκλειστικά με γνώμονα την προστασία των πολιτών, την ασφάλεια και την αποκλιμάκωση.

