Φ.-Καραβίας:-Η-eurobank-είναι-σε-τροχιά-επίτευξης-των-στόχων-της

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Ισχυρό ξεκίνημα στο έτος έκανε η Eurobank, με πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ και, παρά τη γεωπολιτική κρίση, με το σκέλος των εσόδων τόσο από τόκους όσο και από προμήθειες να παρουσιάζει δυνατότητες υπέρβασης του στόχου, σύμφωνα με όσα είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, και ο CFO του ομίλου, Χάρης Κοκολογιάννης, στην ενημέρωση των αναλυτών. Στο βάθος όσων είπαν, η προοπτική ανοδικής υπέρβασης του στόχου των καθαρών εσόδων από τόκους διακρινόταν καθαρά.

Όπως είπε ο κ. Καραβίας, η Eurobank θα επιτύχει τους στόχους της. “Είμαστε on track”, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι “χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026”.

Έτσι, όταν ο CFO κ. Κοκολογιάννης δέχτηκε την ερώτηση γιατί δεν αναβαθμίζεται ο στόχος για τα έσοδα, απάντησε ειλικρινώς: “Όπως ξέρετε, τις αναθεωρήσεις των στόχων συνηθίζουμε να τις κάνουμε στο δεύτερο τρίμηνο”.

Για την ώρα, η διοίκηση μένει σταθερή στην καθοδήγηση για ετήσια πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ, η οποία έχει αυξήσει το χαρτοφυλάκιο των δανείων του ομίλου σε 55,7 δισ. ευρώ.

Η Eurobank αύξησε τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 4% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2026, στα 664 εκατ. ευρώ (2,5% αύξηση από το τελευταίο τρίμηνο του 2025), και ταυτόχρονα αύξησε τα καθαρά έσοδα προμηθειών σχεδόν 20% ετησίως, στα 203 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αύξησε τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά 300 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο (25,9% σε ετήσια βάση). Τα τριμηνιαία καθαρά κέρδη ανά μετοχή είναι 9 ευρωλεπτά και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων “τρέχει” με 15,1%. Τα καθαρά κέρδη, στα 331 εκατ. ευρώ, είναι αυξημένα κατά 5,3% σε ετήσια βάση και ο δείκτης ΜΕΑ έχει μειωθεί στο 2,6%.

Υπάρχει αισιοδοξία και για την πορεία των εσόδων από προμήθειες, με την καθοδήγηση να προβλέπει οργανική αύξηση εσόδων τουλάχιστον κατά 7% σε ετήσια βάση, πέραν της θετικής επίδρασης από τη συγχώνευση της Eurolife Ζωής.

Βεβαίως, υπάρχει μία προσωρινή αρνητική επίπτωση 4 εκατ. ευρώ λόγω καθημερινής αποτίμησης από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Eurolife, η οποία όμως αναμένεται να αντιστραφεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στο τρίτο τρίμηνο, μετά τις εγκρίσεις των Αρχών.

Εδώ πρέπει να προστεθεί και η επιβάρυνση, όπως η τραπεζική εισφορά στην Κύπρο ύψους 9 εκατ. ευρώ, καθώς και απομειώσεις σε ακίνητα και ομόλογα 3 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, η Κύπρος είχε το καλύτερο τρίμηνο μεταξύ των πέντε τελευταίων και ο πήχης για την πιστωτική επέκταση έχει ανέβει στα 800 εκατ. ευρώ φέτος.

Επίσης, υπάρχει και η θετική επίδραση περίπου 20 εκατ. ευρώ από δικαστική υπόθεση στη Ρουμανία, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, από την οποία επωφελήθηκε ο ελληνικός όμιλος. Αυτά όμως είναι επιμέρους στοιχεία που έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, η Eurobank αύξησε το ενεργητικό της σε 108 δισ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο των τίτλων της κατά 2,8 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Εξέλιξη προγραμματισμένη μεν, που έγινε γρήγορα για να αξιοποιηθεί η ευκαιρία, αλλά που θα επαναλάβει η τράπεζα, αν προκύψει ξανά η δυνατότητα.