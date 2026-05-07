coca-cola-hbc:-Αύξηση-11,6%-των-καθαρών-εσόδων-από-πωλήσεις-σε-οργανική-βάση-το-α’-τρίμηνο

Καλό ξεκίνημα της χρονιάς με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 11,6% σε οργανική βάση σημείωσε η Coca-Cola HBC.

Αναλυτικότερα, το α’ τρίμηνο του 2026, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,6% σε οργανική βάση, ή περίπου κατά 3,5% μη συνυπολογιζόμενης της επίδρασης των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων, υποστηριζόμενος από τις ισχυρές μας επιδόσεις. Οι όγκοι πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκαν κατά 9,4% και στα ποτά ενέργειας κατά 27,0%.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,8% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM), παρά την επίπτωση από το μείγμα χωρών.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,0% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του μικρού οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Παράλληλα η εταιρεία πέτυχε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 110 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

Επιδόσεις ανά αγορά

-Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3% σε οργανική βάση, ενώ καταγράφηκαν ανθεκτικές επιδόσεις στους όγκους πωλήσεων και συγκρατημένη αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο, εν μέρει λόγω διαφορετικού χρονισμού.

-Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,3% σε οργανική βάση, λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου πωλήσεων και της αύξησης των εσόδων ανά κιβώτιο.

-Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,0% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του όγκου πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Αφρική.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Coca-Cola HBC συνέχισε να επενδύει σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητές της. Συγκεκριμένα:

Υλοποιήθηκαν «Coke and Meals» εκστρατείες σε όλες τις αγορές μας, με ενέργειες και συνεργασίες σχετιζόμενες με τις τοπικές αγορές.

Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 16 αγορές.

Κυκλοφόρησαν καινοτόμα προϊόντα Monster, συμπεριλαμβανομένου του Viking Berry και μιας γεύσης χωρίς ζάχαρη με τον Valentino Rossi.

Πέτυχε σημαντική ανάπτυξη του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

Επετεύχθη ευρείας βάσης ισχυρή ανάπτυξη στα ποτά για αθλούμενους, καθώς κυκλοφορήσαμε καινοτόμα προϊόντα του Powerade ενώ η εταιρεία αξιοποίησε αθλητικές συνεργασίες, όπως οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Ανανεώθηκαν οι δεσμεύσεις και στόχοι βιωσιμότητας με τη δημοσίευση του Mission Refresh.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Πιο συγκεκριμένα, στις 26 Μαρτίου εκδόθηκαν επιτυχώς ομόλογα για την κάλυψη του χρηματικού τιμήματος της εξαγοράς ύψους 1,4 δις ευρώ, ενώ έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, τέσσερις από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, σχολίασε:

«Ξεκινήσαμε καλά την χρονιά, με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 11,6% και συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων μας παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις. Η ισχυρή υποκείμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις μας και ενισχύθηκε περαιτέρω με τις επιπλέον ημέρες πωλήσεων της περιόδου. Κάναμε πρόοδο ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής μας, επενδύοντας στα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης, υλοποιώντας εκστρατείες «Coke and Meals» σε όλες τις αγορές μας και κυκλοφορώντας καινοτόμα προϊόντα Monster και Powerade. Επίσης, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, οι οποίες επέτρεψαν την ισχυρή εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας σε όλες τις αγορές.

Η βιωσιμότητα παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής μας και είμαστε ικανοποιημένοι που τα επιτεύγματά μας αναγνωρίστηκαν περαιτέρω, καθώς ανακηρυχθήκαμε για ένατη φορά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών παγκοσμίως στους δείκτες Dow Jones Best-in-Class.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα του γεωπολιτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί μας, μάς δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσουμε στην αγορά και επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2026. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για την συνεχή υποστήριξή τους.»

