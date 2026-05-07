coca-cola-hbc:-Η-κρίση-στη-Μέση-Ανατολή-δεν-έχει-επηρεάσει-την-Ελλάδα

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ανεπηρέαστη παραμένει, μέχρι στιγμής, η ελληνική αγορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης η διοίκηση της Coca-Cola HBC, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι κ.κ. Zoran Bogdanovic και Αναστάσης Σταμούλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer του ομίλου, αντίστοιχα «η Ελλάδα και η Αίγυπτος δεν έχουν επηρεαστεί από ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή». Να σημειωθεί εδώ ότι Ελλάδα και Αίγυπτος αποτελούν δύο στρατηγικές αγορές για την Coca-Cola HBC.

Ασταθής και απρόβλεπτη η κατάσταση

Ωστόσο, η διοίκηση του ομίλου παραδέχθηκε πως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συντηρεί μια ασταθή αλλά και απρόβλεπτη κατάσταση.

«Εμείς παραμένουμε επικεντρωμένοι στην εκτέλεση των σχεδίων μας», τόνισαν εξηγώντας πως «η διάρκεια και η εξέλιξη της κατάστασης θα καθορίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», με τον όμιλο να δεσμεύεται πως θα συνεχίσει τη στρατηγική αντιστάθμισης του κινδύνου που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε όρους παραγωγικότητας, όσο και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κληθείσα δε η διοίκηση να σχολιάσει τις επιπτώσεις της κρίσης αναφέρθηκε στο κόστος ενέργειας και μεταφορικών, εξήγησε πως παραμένει σχετικά θωρακισμένος ο όμιλος «από τις υπάρχουσες συμβάσεις και τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους συνεργάτες του». «Έχουμε μια λίστα με δράσεις μετριασμού και πρωτοβουλίες παραγωγικότητας για να τις ξεπεράσουμε», τόνισαν.

«Deja vu η νέα κρίση αλλά πλέον έχουμε μάθει πολλά»

Μάλιστα οι κ.κ. Zoran Bogdanovic και Αναστάσης Σταμούλης χαρακτήρισαν deja vu την τρέχουσα κρίση, καθώς, όπως εξήγησαν, «μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ήδη αντιμετωπίσει κάθε είδους καταστάσεις και έχουμε περάσει κάθε είδους κρίσεις. Αλλά αν μη τι άλλο, έχουμε μάθει πολλά».

«Όλες αυτές οι περίοδοι που περάσαμε, μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι αυτός ο σχεδιασμός σεναρίων, ο σχεδιασμός κινδύνου, που μας κρατά συνεχώς σε εγρήγορση, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα, κάνει πραγματικά τη διαφορά», σημείωσαν.

«Κάθε χρόνο, έχουμε καταφέρει να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας να γίνουμε καλύτεροι, ενισχύοντας περαιτέρω τις ικανότητές μας στις οποίες είμαστε εξαιρετικά συγκεντρωμένοι με πειθαρχημένο τρόπο και συνεχείς επενδύσεις», πρόσθεσαν για να συμπληρώσουν πως πλέον «ό,τι και να συμβεί, έχουμε εργαλεία, μηχανισμούς και χαρτοφυλάκιο για να αντιδράσουμε με κατάλληλο και επαρκή τρόπο».