equinor:-Τα-«πολεμικά»-κέρδη-πίσω-από-το-ράλι-σε-πετρέλαιο-και-αέριο

Ισχυρά κέρδη ανακοινώνουν οι παραγωγοί πετρελαίου. Πώς η κρίση ανεβάζει την κερδοφορία των παραγωγών.

Οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι ανακοινώνουν ισχυρά κέρδη σε ρυθμό ντόμινο δείχνοντας ότι η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αποτυπώνεται μόνο στις αντλίες και στους λογαριασμούς ενέργειας αλλά περνά απευθείας στα ταμεία των μεγάλων παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Equinor, ο νορβηγικός ενεργειακός όμιλος με ισχυρή παρουσία στην παραγωγή υδρογονανθράκων, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτελέσματα υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής η άνοδος των τιμών γίνεται μοχλός κερδοφορίας για όσους διαθέτουν παραγωγή, εμπορική ευελιξία και πρόσβαση σε κρίσιμες ενεργειακές αγορές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 9,77 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, έναντι 8,65 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνώντας και τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες τοποθετούνταν κοντά στα 9 δισ. δολάρια. Μετά από φόρους, τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,86 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,10 δισ. δολάρια. Η ίδια η Equinor απέδωσε την επίδοση σε τρεις βασικούς παράγοντες, την υψηλότερη παραγωγή, τις υψηλότερες τιμές υγρών καυσίμων και τις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, παρότι οι ευρωπαϊκές τιμές αερίου ήταν χαμηλότερες σε ετήσια βάση.

Η τιμή που γίνεται κέρδος

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Equinor δεν είναι μόνο το ύψος των κερδών, αλλά ο μηχανισμός που τα δημιουργεί. Όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, κάθε βαρέλι που παράγει μια εταιρεία όπως η Equinor πωλείται ακριβότερα, χωρίς το κόστος παραγωγής να αυξάνεται στον ίδιο βαθμό και στον ίδιο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσθετο έσοδο από την τιμή περνά σε μεγάλο βαθμό στην κερδοφορία.

Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία έχει κόστος παραγωγής και λειτουργίας 40 δολάρια ανά βαρέλι και πουλά το πετρέλαιο στα 70 δολάρια, το περιθώριο είναι 30 δολάρια. Αν, λόγω πολέμου ή φόβου διαταραχής στην προσφορά, η τιμή ανέβει στα 100 δολάρια, το περιθώριο δεν αυξάνεται κατά 10% ή 20%, αλλά σχεδόν διπλασιάζεται, από τα 30 στα 60 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτή είναι η ουσία των λεγόμενων «πολεμικών» ή έκτακτων κερδών, τα οποία δεν προκύπτουν απαραίτητα επειδή η εταιρεία άλλαξε ριζικά τη δραστηριότητά της, αλλά επειδή η αγορά αποτιμά ακριβότερα το ίδιο προϊόν.

Στην Equinor αυτό το φαινόμενο ενισχύθηκε και από την παραγωγή. Η εταιρεία κατέγραψε ρεκόρ ημερήσιας παραγωγής, στα 2,31 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα, στοιχείο που έκανε την επίδραση των υψηλότερων τιμών ακόμη πιο ισχυρή. Με απλά λόγια, πούλησε ακριβότερα περισσότερη ενέργεια.

Από τη Μέση Ανατολή στα ταμεία της Νορβηγίας

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για διαταραχές στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ανεβάσει το γεωπολιτικό premium στις αγορές. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι τα 110 δολάρια θα είναι η νέα κανονικότητα. Ταυτόχρονα, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ενισχύθηκαν έντονα μέσα στο τρίμηνο λόγω της ανησυχίας για την προσφορά. Σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Μάρτιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν βασικός παράγοντας πίσω από την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση της Equinor.

Αυτό ακριβώς κάνει την εταιρεία χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας ενεργειακής πραγματικότητας. Η Νορβηγία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης, όμως η Equinor επωφελείται από την παγκόσμια αύξηση των τιμών, καθώς η αγορά λειτουργεί ενιαία. Η αναταραχή στον Περσικό Κόλπο ή η ανησυχία για το LNG της Μέσης Ανατολής επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές και αυτές, με τη σειρά τους, επηρεάζουν τα έσοδα παραγωγών που δραστηριοποιούνται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και το trading

Το άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι η εμπορική δραστηριότητα. Η μονάδα Marketing, Midstream and Processing της Equinor εμφάνισε ισχυρή επίδοση, με κέρδη 787 εκατ. δολαρίων, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο τριμηνιαίο μέσο όρο των 400 εκατ. δολαρίων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει εμπορία, μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση ενεργειακών προϊόντων. Σε περιόδους μεγάλης μεταβλητότητας, οι εταιρείες με ισχυρή εμπορική παρουσία μπορούν να κερδίσουν όχι μόνο από την υψηλή τιμή, αλλά και από τις διαφορές τιμών ανάμεσα σε αγορές, συμβόλαια και χρονικές περιόδους.

Έτσι, η κρίση δεν λειτουργεί μονοδιάστατα. Δεν αυξάνει απλώς την τιμή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου αλλά δημιουργεί και μια αγορά με έντονες διακυμάνσεις, όπου η πρόσβαση σε υποδομές, αποθήκες, αγωγούς, φορτία LNG και εμπορική πληροφόρηση αποκτά πρόσθετη αξία.

Το πολιτικό ερώτημα των «έκτακτων» κερδών

Η εικόνα αυτή ανοίγει ξανά και το πολιτικό ζήτημα των υπερκερδών στην ενέργεια. Για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία, η άνοδος των τιμών σημαίνει υψηλότερο κόστος, ακριβότερα καύσιμα και πίεση στους λογαριασμούς. Για τους παραγωγούς, όμως, η ίδια ακριβώς συνθήκη μπορεί να σημαίνει ισχυρότερες ταμειακές ροές, υψηλότερα κέρδη και μεγαλύτερη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους.

Η Equinor διατηρεί το τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,39 δολάρια ανά μετοχή, ενώ προχωρά και σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, αν και έχει ήδη περιορίσει σημαντικά το συνολικό ύψος των buybacks για το 2026. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, οι εταιρείες κινούνται πιο προσεκτικά σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλές αλλά και εξαιρετικά ασταθείς.

Γιατί η Equinor είναι ειδική περίπτωση

Η Equinor έχει και μια ιδιαιτερότητα που κάνει το παράδειγμα ακόμη πιο ενδιαφέρον. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη πετρελαϊκή. Είναι εταιρεία στην οποία το νορβηγικό κράτος κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των κερδών δεν αφορά μόνο ιδιώτες μετόχους, αλλά και τα δημόσια οικονομικά της Νορβηγίας, μιας χώρας που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της οικονομικής της ισχύος πάνω στη διαχείριση των εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Με αυτή την έννοια, η Equinor βρίσκεται στο κέντρο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αντίφασης. Από τη μία πλευρά, η Ευρώπη θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση. Από την άλλη, σε περιόδους κρίσης, στρέφεται ξανά σε αξιόπιστους παραγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, όπως η Νορβηγία, για να καλύψει τις ανάγκες ασφάλειας εφοδιασμού.