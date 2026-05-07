Eurobank: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση χορηγήσεων στο α’ τρίμηνο – Στα €351 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank κατά το α’ τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική οργανικής ανάπτυξης του Ομίλου, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τις πιέσεις που ασκούν οι διεθνείς εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Η τράπεζα παρουσίασε σημαντική ενίσχυση των χορηγήσεων, αύξηση στα υπό διαχείριση κεφάλαια και υψηλή κερδοφορία, ενώ οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος συνέχισαν να αποτελούν βασικό πυλώνα των αποτελεσμάτων, συνεισφέροντας σχεδόν το ήμισυ των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του Ομίλου.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €351 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €331 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,09, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να ανέρχεται σε 15,1%.

Παράλληλα, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,55.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά €1,1 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9,8%. Από το ποσό αυτό, €0,4 δισ. προήλθαν από την Ελλάδα και €0,7 δισ. από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε €57,1 δισ., εκ των οποίων €37,7 δισ. στην Ελλάδα, €9 δισ. στην Κύπρο και €9,3 δισ. στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €35,2 δισ., τα στεγαστικά σε €13,1 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5 δισ.

Η διοίκηση της Eurobank επισημαίνει ότι στην Ελλάδα η πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από την αυξημένη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων, ενώ και η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σταδιακά σημάδια ανάκαμψης.

Άνοδος εσόδων από προμήθειες και διαχείριση κεφαλαίων

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €664 εκατ., παρά τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε στις 246 μονάδες βάσης από 253 μονάδες βάσης ένα χρόνο πριν.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε €203 εκατ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στις εργασίες χορηγήσεων, στη διαχείριση περιουσίας αλλά και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% σε €866 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε €877 εκατ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €10,2 δισ., ενώ το ενεργητικό και παθητικό πελατών private banking διαμορφώθηκε σε €14,1 δισ.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και χαμηλά NPEs

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να διαμορφώνεται σε 2,6%. Η κάλυψη των NPEs από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1%.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €76 εκατ., αντιστοιχώντας σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 20,4% και τον δείκτη CET1 σε 15,4%.

Στα €108 δισ. το ενεργητικό

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε €108 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €62,3 δισ. αφορούν την Ελλάδα, €28,7 δισ. την Κύπρο και €14 δισ. τη Βουλγαρία.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €82,4 δισ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά €0,2 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2025. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 67,6%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 165,3%.

Η δήλωση του Φωκίωνα Καραβία

“Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά €1,1δις ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε 9 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου.

Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026″.

