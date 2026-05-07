Eurobank: Στα €331 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο – Σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026

Πιο αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% σε €664εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 200 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2026, έναντι με 279 μονάδες βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €203εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από Χορηγήσεις Δανείων και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το Β’ Τρίμηνο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,4% σε €866εκ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση σε €877εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 8,5% σε €330εκ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 38,1% και 37,6% αντίστοιχα το Α΄ Τρίμηνο 2026.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,6% σε €536εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,7% σε €547εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,3% σε €76εκ. και αντιστοιχούσαν σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €460εκ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €351εκ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €331εκ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €35εκ. στην Eurobank Ltd και κέρδος €19εκ. από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,09 και 15,1% αντίστοιχα.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε €165εκ. και συνεισέφεραν 47,0% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση σε €103εκ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε €65κ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,4% και 15,4% αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,55, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €108,0δις στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €62,3δις στην Ελλάδα, €28,7δις στην Κύπρο και €14,0δις στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,1δις το Α΄ Τρίμηνο 2026, εκ. των οποίων €0,4δις στην Ελλάδα και €0,7δις στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €57,1δις στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €37,7δις στην Ελλάδα, €9,0δις στην Κύπρο και €9,3δις στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €35,2δις τα στεγαστικά σε €13,1δις και τα καταναλωτικά σε €5,0δις.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €82,4δις στις 31 Μαρτίου 2026 (μειωμένες κατά €0,2δις το Α΄ Τρίμηνο 2026), εκ των οποίων €45,0δις στην Ελλάδα, €23,8δις στην Κύπρο και €11,1δις στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 165,3% στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €10,2δις στις 31 Μαρτίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €14,1δις στις 31 Μαρτίου 2026.

O Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, σχολίασε τις επιδόσεις της συστημικής ως εξής:

«Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά €1,1δις ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε 9 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου.

Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026. »