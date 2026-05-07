eurobank:-Στις-12-Ιουνίου-η-καταβολή-του-μερίσματος

Το επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026 γνωστοποίησε η Eurobank μετά τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου.
Καραβίας (Eurobank): Ανθεκτική η πιστωτική επέκταση – «Άνετη» για τον στόχο των 3,8 δισ. ευρώ
Οι ημερομηνίες – κλειδιά είναι οι κάτωθι:
- Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
- Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος
- Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος
- Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος
- Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
- Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
Τέλος, σημειώνεται ότι:
- Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
- Οι αναθεωρημένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.
