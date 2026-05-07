Eurobank Q1 2026: Δάνεια +9,8%, καθαρά κέρδη +0,7% — βρείτε το πρόβλημα!

Όταν η αφήγηση της οργανικής ανάπτυξης συναντά τη στασιμότητα του bottom line

Στο δελτίο Τύπου της 7ης Μαΐου 2026, η Eurobank μάς προσκάλεσε να χειροκροτήσουμε. Πιστωτική επέκταση €1,1 δισ. στο τρίμηνο. Υπό διαχείριση κεφάλαια +25,9% σε ετήσια βάση. Δείκτης NPE στο 2,6%, κάλυψη 94,1%. CET1 (pro forma) 15,4%. Καθαρά έσοδα από προμήθειες +19,9%. Όλα τα box ticked, όλες οι λέξεις-κλειδιά στη θέση τους.

Και όμως, αν αφαιρέσει κανείς το επιθετικό packaging ενός καλοστημένου investor relations, το τρίμηνο της Eurobank μοιάζει λιγότερο με θρίαμβο και περισσότερο με προειδοποιητική σήμανση: μια τράπεζα που μεγαλώνει σε όγκο πιο γρήγορα απ’ όσο μεγαλώνει σε κερδοφορία.

Η αριθμητική που δεν χωράει στον τίτλο

Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη +7,8%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη; +0,7%. Από €349 εκατ. πέρυσι σε €351 εκατ. φέτος. Δύο εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Και τα κέρδη ανά μετοχή — ο μόνος αριθμός που πραγματικά ενδιαφέρει τον μέτοχο — έμειναν ακριβώς εκεί που ήταν: 9 σεντς.

Πώς γίνεται μια τράπεζα που εμφανίζει διψήφια πιστωτική επέκταση και βελτίωση 19,9% στις προμήθειες να καταλήγει με flat EPS; Η απάντηση κρύβεται σε τρία σημεία που ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας προτίμησε να μην βάλει στις πρώτες παραγράφους της δήλωσής του.

Σημείο πρώτο: Το NIM υποχωρεί — και έχει διαρθρωτικό λόγο να συνεχίσει

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου έπεσε από 2,53% σε 2,46% — επτά μονάδες βάσης που δεν ακούγονται πολλές, αλλά το trajectory είναι ξεκάθαρο. Η ίδια η τράπεζα παραδέχεται ότι το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ έπεσε από 279 σε 200 μονάδες βάσης. Με την ΕΚΤ σε φάση χαλάρωσης και τη Eurobank να έχει επωφεληθεί δυσανάλογα από τα υψηλά επιτόκια λόγω της υψηλής βάσης φθηνών καταθέσεων όψεως, η συμπίεση δεν έχει τελειώσει — μόλις άρχισε.

Το tailwind των τελευταίων ετών μετατρέπεται σε headwind. Και αυτό αφορά κάθε μετέπειτα τρίμηνο.

Σημείο δεύτερο: Τα κόστη τρέχουν πιο γρήγορα από τα έσοδα

+8,5% στα λειτουργικά έξοδα. +6,1% στα συνολικά έσοδα. Αυτή είναι η πιο ευθεία ένδειξη επιδείνωσης λειτουργικής αποδοτικότητας που υπάρχει στον ισολογισμό μιας τράπεζας. Ο δείκτης κόστους-εσόδων ανέβηκε από 36,8% σε 37,6%.

«Μικρή μεταβολή», λένε οι προβολείς της παρουσίασης. Διαρθρωτική κατεύθυνση, λέει ο πίνακας. Αν ο πληθωρισμός μισθών συνεχιστεί, αν το NIM εξακολουθήσει να συμπιέζεται, και αν τα κόστη ψηφιακού μετασχηματισμού δεν τιθασευτούν, αυτό το νούμερο θα έχει «4» μπροστά από το «0%» στο τέλος του χρόνου.

Σημείο τρίτο: Η Κύπρος ξέφυγε από το αφήγημα

Εδώ κρύβεται το πιο σοβαρό πρόβλημα — και είναι αυτό που ο CEO κατάφερε να μην αναφέρει καθόλου στη δήλωσή του, παρότι αφορά κοντά στο 30% του ενεργητικού του ομίλου.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν κατά 10,4% σε ετήσια βάση. Στην Κύπρο, που είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά του ομίλου, η πτώση φτάνει το 14,7% — από περίπου €121 εκατ. πέρυσι σε €103 εκατ. φέτος. Η Βουλγαρία ανέβηκε ένα ισχνό 2,2%.

Αυτή είναι η ίδια Κύπρος που ο διευθύνων σύμβουλος αναφέρει ως «πλεονέκτημα» λόγω της «συνετής δημοσιονομικής πολιτικής». Στο P&L η εικόνα είναι λιγότερο κολακευτική. Επιπλέον, στην Eurobank Ltd υπάρχει €35 εκατ. κόστος εθελούσιας εξόδου στο τρίμηνο — ένδειξη ότι η αναδιάρθρωση συνεχίζεται και ότι η ολοκλήρωση του franchise μετά τις εξαγορές των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB δεν έχει ακόμα φτάσει στο breakeven λειτουργικής συνέργειας.

Όταν η συμβολή των διεθνών αγορών στα κέρδη πέσει κάτω από το 47% — και με αυτή τη δυναμική θα πέσει — το story του «διαφοροποιημένου περιφερειακού ομίλου» θα χρειαστεί reframing.

Η RoTBV λέει την αλήθεια που ο τίτλος αποσιωπά

Ο πιο αμείλικτος δείκτης στο δελτίο Τύπου είναι αυτός που η ίδια η τράπεζα φωτογραφίζει σε γράφημα χωρίς να τον σχολιάζει: η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε από 16,2% σε 15,1%. Είναι μείωση 110 μονάδων βάσης σε ένα τρίμηνο που η ίδια η διοίκηση χαρακτηρίζει ως «ισχυρό».

Το tangible book value ανά μετοχή ανέβηκε 6,7% — όμορφο για κάθε μέτοχο που δεν ξεχνά ότι το κεφάλαιο μεγαλώνει χωρίς αντίστοιχη βελτίωση απόδοσης. Με απλά λόγια: η Eurobank κρατά περισσότερα χρήματα μέσα της και τα δουλεύει χειρότερα.

Σε φάση όπου οι ευρωπαϊκές τράπεζες αρχίζουν να χάνουν την υπερ-κερδοφορία της εποχής των υψηλών επιτοκίων, το να βλέπεις -110 μονάδες βάσης στο RoTE σε ένα τρίμηνο δεν είναι θόρυβος. Είναι trend.

Η σιωπή για τον «Κόλπο»

Ο Καραβίας αναφέρει «γεωπολιτικές προκλήσεις» και «αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου», παραδέχεται ότι «οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα» και κλείνει με το obligatory: «παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας».

Η σύνταξη αυτής της τελευταίας πρότασης αξίζει προσοχής. Δεν λέει «θα τους ξεπεράσουμε». Δεν αναβαθμίζει το guidance. Λέει ότι παραμένει «σε τροχιά» — διπλωματική γλώσσα για «δεν αλλάζουμε ακόμα τις προβλέψεις, αλλά παρακολουθούμε».

Η μετάφραση: όλα είναι καλά μέχρι να μην είναι.

Και μερικές ακόμη μικρές πληγές που δεν έπιασαν τίτλο

Καταθέσεις -€0,2 δισ. στο τρίμηνο. Μικρό μέγεθος, αλλά παράδοξο σε φάση όπου η πιστωτική επέκταση τρέχει με 10%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέβηκε στο 67,6% — ακόμα άνετα, αλλά κινείται.

CET1 (pro forma) 15,4% έναντι 15,5% πέρυσι. Το RWA growth από την πιστωτική επέκταση αρχίζει να ροκανίζει τους κεφαλαιακούς δείκτες ακόμα και πριν φτάσει η εποχή των διανομών.

Προβλέψεις 55 μ.β. επί των μέσων χορηγήσεων. Αρκετά χαμηλές, αλλά σε ένα περιβάλλον επιβράδυνσης ΑΕΠ και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αυτό το νούμερο μόνο μία κατεύθυνση μπορεί να πάρει.

Eurobank Q1 2026 — Τεχνική προβολή 6 μηνών

Ένθετο · Τεχνική προβολή 6 μηνών Eurobank Holdings EUROB · ATHEX €3,605 Εύρος 52w €2,41–€4,39 YTD 2026 0,00% 12 μήνες +48,75% P/E · Beta 9,9× · 0,69 Ζώνες σεναρίων · προβολή Νοεμβρίου 2026 Bear · 25% €2,80–€3,20 Base · 50% €3,30–€3,90 Bull · 25% €4,00–€4,50 €2,41 52w low €3,30 200-d MA €3,605 Τρέχουσα €4,00 R psych. €4,39 52w high Bear ~25% €2,80–€3,20 Κόλπος κλιμακώνει, ΕΚΤ επιθετική, Κύπρος υστερεί ξανά. Σπάσιμο €3,30 → Fib 38,2%. Base ~50% €3,30–€3,90 Πλάγια κίνηση, NIM ήπια συμπίεση, μέρισμα στηρίζει. Συνολική απόδοση +1% έως +5%. Bull ~25% €4,00–€4,50 ΕΚΤ παγώνει, Κύπρος σταθεροποιείται, αναβάθμιση ΑΣΕ. Στόχος αναλυτών €4,40–€4,80. Σήμα ένθετου · «Αναμονή καταλύτη» Τεχνικά αρνητική (κάτω από 200ήμερο, sell στους ΚΜΟ TradingView), θεμελιωδώς ελκυστική (P/E ~10×, μέρισμα 4%, CET1 15,4%). Επόμενος ασύμμετρος καταλύτης: αποτελέσματα Q2 (Αύγουστος 2026). Δημοσιογραφική παρουσίαση σεναρίων βάσει δημόσιων τεχνικών και θεμελιωδών στοιχείων. Δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση. Πιθανότητες και εύρη τιμών αποτελούν εκτιμήσεις της στήλης. - Yahoo Finance, TradingView, Stockopedia (5 Μαΐου 2026).

Συμπέρασμα: Καλή τράπεζα, χλιαρό τρίμηνο, δύσκολο 2026

Κανείς νηφάλιος αναλυτής δεν αμφισβητεί ότι η Eurobank παραμένει μία από τις πιο δυνατές τράπεζες της ευρύτερης περιφέρειας. Δείκτης NPE 2,6%, κάλυψη 94,1%, LCR 165,3%, κεφαλαιακή επάρκεια 20,4% — αυτά είναι νούμερα κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών, όχι απλώς ελληνικών.

Αλλά «καλή τράπεζα» δεν σημαίνει «καλό τρίμηνο», και σίγουρα δεν σημαίνει «ισχυρή κερδοφορική δυναμική». Το Q1 2026 της Eurobank είναι ένα τρίμηνο όπου ο όγκος αντικατέστησε την αξία, η Ελλάδα αναγκάστηκε να σηκώσει το βάρος μιας υστερούσας Κύπρου, η ΕΚΤ άρχισε να φάει το NIM, και ο μέτοχος πληρώθηκε με τα ίδια ακριβώς εννέα σεντ που πληρώθηκε και πέρυσι — αλλά με 6,7% περισσότερο book value από κάτω.

Αν αυτή είναι η εκκίνηση μιας χρονιάς όπου ήδη οι ίδιοι οι αναλυτές της τράπεζας αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις ΑΕΠ, ο επόμενος τίτλος του Καραβία ίσως χρειαστεί λιγότερα bullet points και περισσότερες εξηγήσεις.

Γιατί στα δελτία Τύπου των τραπεζών, τα νούμερα που λείπουν είναι πάντα πιο ενδιαφέροντα από αυτά που είναι μπροστά μπροστά.

Ι.Α.Φ