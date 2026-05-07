h-optimus-energy-πρωτοπορεί-και-στην-υπερπροσφορά-παραγωγής-ΑΠΕ

Η Optimus Energy, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει επιτύχει την ένταξη 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος από μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ στην πλατφόρμα Εικονικού Σταθμού Παραγωγής (VPP) της εταιρείας μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας.

Άμεσος επόμενος στόχος είναι η επέκταση του πλήρως ελεγχόμενου χαρτοφυλακίου στα 2 GW εγκατεστημένης ισχύος.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έργων θα εξασφαλίζονται:

Χαμηλότερο κόστος αποκλίσεων και εκπροσώπησης.

Ασφαλής διαχείριση κατά τις ώρες των αρνητικών τιμών, χωρίς την εμπλοκή του παραγωγού

Πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας και αποτελεσματικός συντονισμός με τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Το νέο τοπίο: μηδενικές και αρνητικές τιμές στην αγορά DAM

To πρώτο τρίμηνο 2026 καταγράφηκαν ήδη 653 δεκαπεντάλεπτα που ισοδυναμούν με 164 ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές. Για σύγκριση, στο σύνολο του 2025 είχαν καταγραφεί 343 ώρες, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους οι αντίστοιχες ώρες ήταν ελάχιστες. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ραγδαία άνοδο της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, καθώς και τις αυξανόμενες προκλήσεις εξισορρόπησης.

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, η αποτελεσματική διαχείριση της έκθεσης στις αρνητικές τιμές καθίσταται κρίσιμης σημασίας για κάθε παραγωγό ΑΠΕ.

Το VPP της Optimus Energy επιτρέπει τον αυτόματο και συντονισμένο έλεγχο παραγωγής κατά τις ώρες αυτές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης που παρέχει η εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την διαμόρφωση ακριβών προβλέψεων μετεωρολογικών συνθηκών και τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς. Παράλληλα, η εταιρεία διασφαλίζει την αξιόπιστη εφαρμογή των περιορισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή, παρέχοντας στους παραγωγούς τη βεβαιότητα ότι οι σταθμοί τους ανταποκρίνονται στα σήματα της αγοράς χωρίς την ανάγκη ενεργής παρακολούθησης ή παρέμβασης. Ταυτόχρονα, περιορίζονται οι αποκλίσεις παραγωγής έναντι του επικαιροποιημένου Προγράμματος Αγοράς, με άμεσο αποτέλεσμα τη συνδρομή στην ευστάθεια του συστήματος και τη μείωση των οικονομικών απωλειών των παραγωγών.

Σύνδεση στην Πλατφόρμα VPP: Διαδικασία και Συνήθη Τεχνικά Ζητήματα

Η προετοιμασία της εταιρείας ξεκίνησε από τα τέλη του 2023, με την υλοποίηση των πρώτων πιλοτικών έργων, πριν ακόμη καταστεί υποχρεωτική η διασύνδεση με τους Διαχειριστές με την ψήφιση του Νόμου 5106/2024 (ΦΕΚ Α’ 63/01.05.2024).

Το VPP της Optimus Energy αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την emsys VPP, τον κορυφαίο γερμανικό πάροχο εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού για ενεργειακή διαχείριση. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αποτελεσματική πρόβλεψη και απομακρυσμένο έλεγχο παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, συνδράμει στη διαμόρφωση βέλτιστων προσφορών για τη συμμετοχή στις Αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), καθώς και στη δυναμική ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε 24ωρη βάση.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα VPP της Optimus Energy ξεκινά με την εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού, ο οποίος συνδέεται στην υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του σταθμού και εξασφαλίζει ασφαλή επικοινωνία κάνοντας χρήση πρωτοκόλλων VPN. Η παραπάνω διαδικασία, αν και φαίνεται απλή, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά απαιτητική, εξαιτίας της διαφοροποίησης του εκάστοτε εξοπλισμού.

Η Optimus Energy σήμερα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και πλήρη υποστήριξη σε πάνω από 800 σταθμούς και 8 διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίοι αναμένεται να διασυνδεθούν το προσεχές διάστημα.

Αυτόβουλες περικοπές χωρίς ΦoΣΕ: Ένας κίνδυνος που δεν πρέπει να υποτιμηθεί

Ενόψει των μηδενικών ή αρνητικών τιμών ενέργειας, ένας αριθμός παραγωγών ΑΠΕ εξακολουθεί να προχωρά σε αυτόβουλες περικοπές παραγωγής. Πρόκειται για πρακτική που δεν συνάδει με την ομαλή και συντονισμένη λειτουργία των συμμετεχόντων στην αγορά, επιφέροντας άμεσες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Συνιστά απόκλιση από το δηλωμένο πρόγραμμα, η οποία:

Εντάσσεται στον μηχανισμό χρεώσεων αποκλίσεων, με ενδεχόμενες σημαντικές οικονομικές κυρώσεις κατά την εκκαθάριση.

Μπορεί να οδηγήσει σε χρεώσεις μη συμμόρφωσης από τον ΑΔΜΗΕ, ιδίως εάν η ανεξέλεγκτη περικοπή αποτελεί σημαντική απόκλιση.

Δημιουργεί συστηματικά εσφαλμένο σήμα που μπορεί να οδηγήσει τον Διαχειριστή σε ενεργοποίηση περισσότερων εφεδρειών και άρα εφαρμογή περισσότερων περικοπών ΑΠΕ.

Η Optimus Energy του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί μεθοδικά την στρατηγική της να αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών Route-to-Market στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής.