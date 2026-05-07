intracom-defence:-Ολοκληρώθηκε-η-συμβατική-θητεία-του-διευθύνοντος-συμβούλου

Την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεώργιου Τρουλλινού, να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του με την ολοκλήρωση της συμβατικής θητείας του, ανακοίνωσε η Intracom Defense.

Από την ίδρυση της εταιρείας το 2005 μέχρι σήμερα, ο κ. Τρουλλινός, ως Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος και της στρατηγικής της εταιρείας, και εδραίωσε την ισχυρή της παρουσία στη διεθνή αγορά. Η INTRACOM DEFENSE κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο χώρο των αμυντικών συστημάτων, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της πάνω στις στέρεες βάσεις που έχουν τεθεί για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, καινοτομία και διεθνείς συνεργασίες.

Οι μέτοχοι και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκφράζουν τις ειλικρινείς τους ευχαριστίες προς τον κ. Τρουλλινό, για την εξαιρετική του ηγεσία, την άριστη συνεργασία και την διαχρονική του προσφορά. Παράλληλα, ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο, τους Μετόχους, όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό της IDE, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την άριστη συνεργασία, που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας».

Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου και την παράδοση της σκυτάλης στον διάδοχό του, ο οποίος θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο, ο κ. Τρουλλινός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, που παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις στρατηγικές της προτεραιότητες και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους πελάτες της.