k.-Κόλλιας:-Ζούμε-σε-μια-εποχή-διαρκούς-διαταραχής

“Στη σημερινή εποχή βιώνουμε όχι μια πολυκρίση, όπως την ονομάζουν πολλοί, αλλά μια διαρκή διαταραχή”.

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την εισαγωγική του ομιλία στο συνέδριο, που διοργανώνει το ΟΕΕ, με θέμα, “Ο Κόσμος σε διαταραχή”. Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, “αυτό είναι που βιώνουμε: Όχι μεμονωμένες κρίσεις που ξεσπούν, εξελίσσονται και τελειώνουν, αλλά μια αλληλουχία κλονισμών, που ο ένας ακολουθεί τον άλλον πριν καλά-καλά προλάβουμε να ανασάνουμε. Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, τα τεκτονικά γεωπολιτικά μετατοπίσματα, οι εμπορικοί πόλεμοι, η κλιματική αλλαγή.

Ο κατάλογος είναι μακρύς και δεν δείχνει να συντομεύει. Κάθε φορά που φαίνεται ότι αποκτούμε σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας, κάτι νέο ανατρέπει τα δεδομένα. Αυτή η αστάθεια δεν είναι απλώς μια πρόκληση για τις κυβερνήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση για τις επιχειρήσεις που πρέπει να σχεδιάζουν, να επενδύουν, να προσλαμβάνουν, ενώ ο ορίζοντάς τους είναι θολός. Είναι πρόκληση για τις οικογένειες που βλέπουν το κόστος ζωής να ανεβαίνει και την αβεβαιότητα για το αύριο να μεγαλώνει”.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ σημείωσε ότι κανείς δεν έχει τη μαγική συνταγή. Ούτε οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, ούτε τα κράτη, ούτε οι αγορές. “Αυτό που μπορούμε να κάνουμε — και αυτό ακριβώς επιχειρεί αυτό το συνέδριο — είναι να αναλύσουμε, να διαλεχθούμε, να εντοπίσουμε τάσεις και να επεξεργαστούμε πολιτικές πρωτοβουλίες, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά”.

Ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε και στον ρόλο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα οικονομίας:

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να είναι έργο αποκλειστικά των κυβερνήσεων. Χρειάζεται τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας.

Και το ΟΕΕ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να παίζει αυτόν τον ρόλο —με τόλμη, με ειλικρίνεια και πάνω από όλα χωρίς εξαρτήσεις”.

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ είπε ότι, για να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία σε πραγματικές, μακροχρόνιες επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και θα στηρίξουν την ανάπτυξη, χρειαζόμαστε σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, αξιόπιστη δημόσια διοίκηση και πραγματική απλοποίηση της γραφειοκρατίας. “Τα ξένα κεφάλαια ακολουθούν την εμπιστοσύνη”.

Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι το ΑΙ δεν θα κλέψει τις δουλειές μας, αν εμείς πρώτοι διαμορφώσουμε τους όρους της ένταξής του στην οικονομία.

Ο κ. Κόλλιας μίλησε και για το τραπεζικό σύστημα και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας: “Μια υγιής οικονομία χρειάζεται ένα τραπεζικό σύστημα που να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει: Να χρηματοδοτεί παραγωγικές δραστηριότητες, να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να διοχετεύει κεφάλαια σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία”.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές ευκαιρίες, είπε ότι η απεξάρτηση της Ευρώπης από ορισμένες αλυσίδες εφοδιασμού δημιουργεί χώρο για νέες παραγωγικές δραστηριότητες εντός Ευρώπη και πως “η ελληνική βιομηχανία, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, η τεχνολογία — όλοι αυτοί οι κλάδοι μπορούν να επωφεληθούν αν έχουμε σαφή στρατηγική”.