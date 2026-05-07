mcdonald’s:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-κέρδη-και-πωλήσεις-παρά-το-«απαιτητικό-περιβάλλον»

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα κέρδη και τα έσοδα που ανακοίνωσε η McDonald’s για το πρώτο τρίμηνο την Πέμπτη, παρά το «απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον» όπως το χαρακτήρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρις Κεμπτσίνσκι.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 2,83 δολάρια νίκησαν τις εκτιμήσεις της Wall Street για 2,75 δολάρια.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα 6,52 δισ. δολάρια, ελαφρώς πάνω από τα 6,46 δισ. δολ. που ανέμενε η Wall Street.

Τα καθαρά κέρδη ήταν ύψους 1,98 δισ. δολ., ή 2,78 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα από 1,87 δισ. δολ., ή 2,60 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Μετά την είδηση, η μετοχή του γίγαντα του fast food ενισχύεται άνω του 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, η μετοχή υποχωρούσε κατά 7% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την άνοδο 7% του S&P 500.

Οι πωλήσεις σε καταστήματα που λειτουργούν έναν χρόνο και πλέον αυξήθηκαν κατά 3,8% στο τρίμηνο, περίπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Wall Street για 3,7%, σύμφωνα με την StreetAccount.

Στην εγχώρια αγορά των McDonald’s, οι πωλήσεις στα συγκεκριμένα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 3,9%.

To τελευταίο διάστημα ο γίγαντας του fast food προσπαθεί να κερδίσει τους πελάτες που προσέχουν πολύ τον προϋπολογισμό τους, ενώ επίσης θέλει να προσελκύσει πελάτες μέσω του μάρκετινγκ και της καινοτομίας, συνήθως με μενού ελαφρώς υψηλότερης τιμής, όπως για παράδειγμα το υπερμεγέθες burger Big Arch, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Μαρτίου στις ΗΠΑ, προσφέροντας μια premium επιλογή.