METLEN: Το trading update που μέτρησε όλα όσα δεν μετρούν

Πώς διαβάζουμε ένα δελτίο τύπου που πανηγυρίζει για +37% στα έσοδα και κρατάει σιωπή απόλυτη για κάθε δείκτη ποιότητας κερδών

Υπάρχει ένας απλός κανόνας στην ανάγνωση εταιρικών ανακοινώσεων: όταν μια εισηγμένη εταιρεία επιλέγει να μιλήσει αναλυτικά για ένα μέγεθος και να σιωπήσει για ένα άλλο, η σιωπή είναι πάντα η είδηση. Με αυτόν τον φακό, το Trading Update Α’ τριμήνου 2026 της METLEN Energy & Metals είναι ένα μικρό αριστούργημα. Είναι έξι σελίδες αυξήσεων εσόδων, στρατηγικών οροσήμων, αναδιοργανώσεων, μνημονίων συνεργασίας και δηλώσεων Εκτελεστικού Προέδρου, στις οποίες δεν εμφανίζεται ούτε ένας αριθμός κερδοφορίας. Ούτε EBITDA. Ούτε καθαρά κέρδη. Ούτε ένα περιθώριο. Ούτε καν μια διαβεβαίωση ότι η εταιρεία παραμένει «σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA» – φράση που υπήρχε στο εννεάμηνο 2025 και που εδώ έχει εξαφανιστεί χωρίς εξήγηση.

Σε μια κανονική χρονιά, η παράλειψη αυτή θα ήταν απλώς αδιάφορη. Σε μια χρονιά μετά από το 2025, είναι απάντηση.

Πράξη πρώτη: Η σιωπή που μιλάει

Ας ξεκινήσουμε από το ίδιο το trading update. Έσοδα €2,05 δισ., αύξηση 37% έναντι του Α’ τριμήνου 2025. Κλάδος Ενέργειας +39%. Υποδομές & Παραχωρήσεις +92%. Μέταλλα +3% (κρατήστε αυτό, θα επανέλθουμε). Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλάει για «ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς» και «πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής».

Τώρα ας μετακινηθούμε λίγους μήνες πίσω, στα ετήσια αποτελέσματα 2025 που η ίδια εταιρεία δημοσιοποίησε στις 9 Απριλίου. Έσοδα €7,11 δισ., αύξηση 25% έναντι 2024. EBITDA €753 εκατ., πτώση 30%. Καθαρά κέρδη €314 εκατ., πτώση 49%. Κέρδη ανά μετοχή από €4,46 σε €2,20.

Έσοδα +25%, κέρδη -49%. Αυτό συνέβη το 2025. Οι μέτοχοι που δεν είχαν προσέξει την επικείμενη καταστροφή είχαν αγοράσει τη μετοχή στα ιστορικά υψηλά μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο, εν μέρει λόγω της ίδιας ακριβώς αφήγησης που επιστρέφει σήμερα: αύξηση εσόδων ως απόδειξη υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν profit warning, sell-off, και αναλυτές που ξύπνησαν να εξηγούν εκ των υστέρων αυτά που το ίδιο reporting τους είχε αφήσει να αγνοήσουν.

Όταν λοιπόν η ίδια εταιρεία δημοσιοποιεί ένα trading update τέσσερις εβδομάδες αργότερα όπου ο μοναδικός δείκτης απόδοσης είναι ξανά το revenue line, και όλοι οι δείκτες ποιότητας κερδών έχουν αφαιρεθεί χειρουργικά, υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις. Η πρώτη: η διοίκηση δεν θεωρεί ότι το κοινό της δικαιούται να ξέρει αν τα έσοδα μετατράπηκαν σε κέρδη. Η δεύτερη: η ίδια η διοίκηση δεν είναι ακόμα έτοιμη να απαντήσει στην ερώτηση. Καμία από τις δύο δεν είναι παρήγορη.

Και η ερώτηση δεν είναι θεωρητική. Στον ίδιο μήνα που δημοσιεύεται το Q1 update, η εταιρεία επαναβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA των €1,9-2,08 δισ. Από τα €753 εκατ. του 2025 στα €1,9-2,08 δισ. του «μεσοπρόθεσμου» απαιτείται σχεδόν τριπλασιασμός κερδοφορίας. Και ο μόνος αριθμός που μας δίνεται για να εκτιμήσουμε αν η πορεία αυτή ξεκίνησε είναι ότι… τα έσοδα ανέβηκαν 37%. Όπως ανέβηκαν και 25% πέρυσι, στη χρονιά που τα κέρδη έπεσαν στο μισό.

Πράξη δεύτερη: Η M-RESET, ή το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της MPP

Το πιο εντυπωσιακό νούμερο του δελτίου βρίσκεται ένα κλικ μέσα από το πρώτο. Ο Κλάδος Ενέργειας έχει χωριστεί σε δύο πλατφόρμες. Η μία, η Fully Integrated Energy Utility (παραγωγή ηλεκτρισμού, λιανική, φυσικό αέριο), αύξησε τα έσοδά της κατά μόλις 6% – από €940 εκατ. σε €997 εκατ. Δηλαδή το βασικό, σταθερό κομμάτι της ενέργειας, αυτό που δικαιολογεί την περιγραφή «integrated utility», κινείται με ρυθμό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών φυσικού αερίου που γενικά πριμοδοτεί τις πωλήσεις σε αξία. Αυτό δεν συνάδει ούτε με «ισχυρή δυναμική» ούτε με τον στόχο επέκτασης του μεριδίου λιανικής από 21,4% στο 30%.

Η άλλη πλατφόρμα, η Renewables, Storage & Energy Transition Platform – ή M-RESET για τους φίλους – εμφανίζει αύξηση εσόδων +168%, από €240 σε €644 εκατ. Στρατηγική θριαμβολογία; Όχι ακριβώς. Η M-RESET είναι το νέο όνομα του χώρου όπου η εταιρεία ενσωμάτωσε την MPP, την M Power Projects, δηλαδή τον υποτομέα που μόνος του ευθύνεται για την κατάρρευση της κερδοφορίας του 2025. Στην ίδια παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων όπου ανακοινώθηκε η αναδιάρθρωση, η εταιρεία περιγράφει την MPP με τα δικά της λόγια ως «significant setbacks», υποτομέα που «έχει drastically slimmed and reshaped», και ο οποίος πλέον «is absorbed by M Renewables».

Στα νούμερα: το EBITDA της πλατφόρμας αυτής κατέρρευσε από €388 εκατ. το 2024 σε €86 εκατ. το 2025. Το περιθώριο από 21,5% σε 3,8%. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας; €520 εκατ. – δηλαδή ξεπέρασμα του 2024 και σχεδόν εξαπλασιασμός των φετινών επιπέδων.

Με αυτό το context, η αύξηση εσόδων +168% στο Q1 2026 σταματά να μοιάζει με νίκη και αρχίζει να μοιάζει με ερώτηση. Επειδή η εταιρεία δεν δημοσιεύει EBITDA Q1, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν τα νέα έσοδα είναι κερδοφόρα ή απλά νέοι όγκοι από το ίδιο business model που το 2025 παρήγαγε ζημιά. Δεδομένου ότι η ίδια η διοίκηση παραδέχεται ότι η MPP «αναδιαρθρώθηκε πλήρως» αλλά παραμένει στην ίδια οργανωτική ομπρέλα, με τους ίδιους ανθρώπους και την ίδια πελατειακή βάση EPC, η ερώτηση «πόσο κερδοφόρα είναι αυτά τα €644 εκατ.;» δεν είναι κακόπιστη. Είναι η μόνη ερώτηση που έχει σημασία.

Το rebranding ενός αποτυχημένου υποτομέα σε «πλατφόρμα» – και μάλιστα με ακρωνύμιο που υπονοεί «επανεκκίνηση» – είναι κλασική κίνηση κρίσης. Η ευθύνη απόδειξης ότι η αλλαγή είναι ουσιαστική και όχι κοσμητική παραμένει στη διοίκηση. Και το Q1 update αρνείται να την προσκομίσει.

Πράξη τρίτη: Τα μετάλλια του μέλλοντος, οι αριθμοί του παρόντος

Το τμήμα «Στρατηγικός Μετασχηματισμός σε πλήρη εξέλιξη στο Α’ τρίμηνο» καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου. Ας περάσουμε τα «επιτεύγματα» από το ίδιο τεστ που θα περνούσε κάθε σοβαρός αναλυτής: ποιο από αυτά μετακινεί την κερδοφορία του 2026;

Η συμφωνία MoU με τη Shell για την προμήθεια έως 1 bcm ετησίως είναι μη δεσμευτικό μνημόνιο και αφορά την περίοδο 2027-2031. Συνεισφορά στο 2026: μηδέν.

Η πρώτη βιομηχανική μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη είναι σημαντική στρατηγικά. Αρχική παραγωγή το 2027, στόχος 50 τόνοι ετησίως μέχρι το 2028. Συνεισφορά στο 2026: μηδέν.

Ο υποκλάδος Circular Metals βρίσκεται σε «πιλοτική φάση» με «βελτιστοποίηση του σχεδίου επέκτασης» που «αναμένεται εντός του έτους». Συνεισφορά στο 2026 EBITDA: αμελητέα.

Το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας ~2GW «μέσω στρατηγικών συνεργασιών» είναι, στη χειρότερη ανάγνωση, μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ιδιοκτησία της METLEN ένα asset base το οποίο μοιράζεται με τρίτους. Η εταιρεία επιμελώς δεν αποκαλύπτει το ποσοστό συμμετοχής της σε καθένα από αυτά τα έργα ούτε ποια είναι ήδη λειτουργικά. Στο εννεάμηνο 2025 αναφερόταν συγκεκριμένα στο BESS Θεσσαλίας 330MW/790MWh με ολοκλήρωση Q2 2026. Σήμερα το έργο αυτό εξαφανίζεται μέσα σε ένα συγκεντρωτικό «2GW».

Η πώληση 283MW φωτοβολταϊκών στη Schroders Greencoat στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζεται ως «επιβεβαίωση της στρατηγικής Asset Rotation». Σε αυτό το σημείο ο επιμελής αναγνώστης ψάχνει την τιμή πώλησης, το αναγνωριζόμενο κέρδος, το IRR. Δεν θα τα βρει. Σε ένα asset rotation model, η επιτυχία δεν αποδεικνύεται από το γεγονός της πώλησης – αποδεικνύεται από την οικονομική ποιότητα της συναλλαγής. Οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει assets. Το ερώτημα είναι σε ποια τιμή σε σχέση με το επενδεδυμένο κεφάλαιο. Η σιωπή σε αυτό το σημείο είναι, ξανά, μήνυμα.

Στις Υποδομές, ο διπλασιασμός του κύκλου εργασιών (+92%) ακούγεται εντυπωσιακός μέχρι να συγκριθεί με δύο αριθμούς που η εταιρεία δεν βάζει δίπλα. Πρώτον, το ανεκτέλεστο εργολαβικό υπόλοιπο της ΜΕΤΚΑ έχει ανέβει στα €2,2 δισ. στο Q1 2026, από €2 δισ. στο τέλος του 2025 – δηλαδή αύξηση μόλις 10%, όταν τα έσοδα διπλασιάζονται. Με άλλα λόγια, η εταιρεία κατασκευάζει το backlog της πιο γρήγορα από όσο το ανανεώνει, ένα μοτίβο που, αν συνεχιστεί, οδηγεί σε «cliff» κάποια στιγμή το 2027. Δεύτερον, το EBITDA περιθώριο του κλάδου έχει ήδη μειωθεί από 19,7% σε 17,6% μεταξύ 2024 και 2025. Διπλασιασμός εσόδων με συμπίεση περιθωρίων δεν είναι «πειθαρχημένη ανάπτυξη» – είναι κυνήγι όγκου.

Στα Μέταλλα, ο πίνακας λέει την ιστορία που τα κείμενα προσπαθούν να αποκρύψουν. Έσοδα +3%. Συνολική παραγωγή αλουμινίου +0,7% – μηδαμινή. Πρωτόχυτο αλουμίνιο -4,9% – μείωση. Η όποια άνοδος προέρχεται από το ανακυκλωμένο αλουμίνιο (+19%), από χαμηλή βάση των 13 χιλιάδων τόνων. Το δελτίο επιστρατεύει τις «ευνοϊκές τιμές αλουμινίου» και τα «ανθεκτικά premia» για να εξηγήσει το +3% στα έσοδα – αλλά αν οι τιμές είναι ευνοϊκές και οι όγκοι ακίνητοι, αυτό δεν είναι επιχειρησιακή βελτίωση. Σημαίνει ότι η εταιρεία περιμένει την αγορά να της κάνει τη δουλειά. Και χωρίς EBITDA Q1, δεν ξέρουμε καν αν αυτή η αγορά αρκεί – δεδομένου ότι το 2025 το Metals EBITDA έπεσε κατά 24% σε €225 εκατ. λόγω ενεργειακού κόστους.

Και ένα μικρό αλλά αποκαλυπτικό σημείο: στη λίστα των επτά «επιτευγμάτων» του τριμήνου που προτάσσεται στην αρχή του δελτίου, το έβδομο είναι «νέα γραφεία στο Λονδίνο». Δηλαδή ένα κόστος εγκατάστασης παρουσιάζεται ως στρατηγικό ορόσημο, στην ίδια λίστα με συμμετοχές σε έργα παραχώρησης δισεκατομμυρίων. Όταν τα νέα γραφεία γίνονται highlight, σημαίνει πως οι αληθινές ειδήσεις λείπουν.

Επίλογος: Ο τρίτος μετασχηματισμός

Στην παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων 2025, η ίδια η εταιρεία περιγράφει την τρέχουσα φάση ως «Big THREE transformation, the 3rd era». Δηλαδή τρίτος μετασχηματισμός σε λιγότερο από μία δεκαετία. Κάθε μετασχηματισμός έχει προέλθει από συσσωρευμένα προβλήματα του προηγούμενου, κάθε ένας έχει συνοδευθεί από αναδιαρθρώσεις, κάθε ένας έχει υποσχεθεί ότι αυτή τη φορά η δομή θα είναι σταθερή.

Στο 2025, η εταιρεία είδε:

το EBITDA να καταρρέει 30%

τα κέρδη να μειώνονται κατά το ήμισυ

τον προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό να ανεβαίνει από €1,78 δισ. σε €2,1 δισ.

τον δείκτη Net Debt/EBITDA να σχεδόν διπλασιάζεται από 1,7x σε 3,1x

τα CAPEX στα €688 εκατ. και την πληρωμή μερισμάτων στα €232 εκατ. – δηλαδή χρηματοδότηση επένδυσης και διανομής με αύξηση χρέους

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η διοίκηση δημοσιεύει ένα Q1 update στο οποίο καμία αναφορά δεν γίνεται σε δανεισμό, leverage, ταμειακές ροές ή CAPEX. Καμία ποσοτική πρόβλεψη για το 2026. Μόνο η αόριστη φράση «συγκρατημένα αισιόδοξη», που προδίδει τον εαυτό της: αν το πρώτο τρίμηνο ήταν πραγματικά τόσο ισχυρό, η αισιοδοξία δεν θα χρειαζόταν την «συγκράτηση». Και η παραπομπή σε «περισσότερες λεπτομέρειες» στην ΓΣ της 21ης Μαΐου είναι το γνώριμο μήνυμα ότι οι δύσκολες ερωτήσεις πρέπει να περιμένουν.

Το Q1 2026 trading update της METLEN είναι, στο τέλος, ένα έγγραφο που δοκιμάζει την προσοχή του αναγνώστη. Αν διαβαστεί επιφανειακά, λέει «δυναμική εκκίνηση». Αν διαβαστεί προσεκτικά, αναγνωρίζοντας τι λείπει, λέει: «δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε ακόμα αν αυτή η αύξηση εσόδων μετατράπηκε σε κέρδη – και προτιμούμε να μην ρωτήσετε».

Στις 21 Μαΐου, στην ΓΣ, η ερώτηση θα τους περιμένει.

Ι.Α.Φ