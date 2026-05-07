odyssey:-Πλάνο-επέκτασης-στην-άλλη-πλευρά-του-Ατλαντικού-και-επενδύσεις-25-εκατ.-ευρώ-έως-το-2030

Τα πλάνα προϊοντικής ανάπτυξης και τα σχέδια για επέκταση σε Αμερική και Ασία – Οι προβλέψεις για το 2026 και το έλλειμα των ελληνικών επιχειρήσεων στην κυβερνοασφάλεια.

Το αποτύπωμά της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας διευρύνει η Odyssey, δρομολογώντας επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ αλλά και σχεδιάζοντας την επέκτασή της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η ελληνοκυπριακή εταιρεία κυβερνοασφάλειας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας πάνω από δύο δεκαετίες, έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν διεθνή «παίκτη» με παρουσία σε περισσότερες από 32 αγορές και δραστηριότητα που εκτείνεται σε 10 διαφορετικές ζώνες ώρας. Πλέον επιχειρεί το επόμενο βήμα της που περιλαμβάνει την ενίσχυση της προϊοντικής της βάσης αλλά και την επέκταση σε νέες αγορές.

Ειδικότερα, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει να διαθέσει 10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της ιδιόκτητης πλατφόρμας ClearSkies, ενός AI-driven συστήματος ανίχνευσης και απόκρισης σε κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των κεφαλαίων αυτών έχει ήδη επενδυθεί με το ClearSkies να αποτελεί ήδη έναν από τους βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες της εταιρείας.

Στο ευρύτερο πλάνο έως το 2030 ωστόσο, οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 25 εκατ. ευρώ, καθώς 15 εκατ. ευρώ σχεδιάζονται να επενδυθούν στην επέκταση της Odyssey σε νέες αγορές, με προεξάρχουσα την αγορά της Αμερικής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν o Χρίστος Ονουφρίου, διευθύνων σύμβουλος της Odyssey Cybersecurities, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έγραφε αρχικά το 2026. Ωστόσο οι έκρυθμες γεωπολιτικές συνθήκες, ανέτρεψαν τα υφιστάμενα σχέδια, με την εταιρεία να αναμένει τις εξελίξεις ώστε να επαναδρομολογήσει τα πλάνα της. Το σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην αγορά της Βόρειας Αμερικής όπου η Odyssey σχεδιάζει να συστήσει θυγατρική εταιρεία με τέσσερα sales offices, το καθένα σε διαφορετική πολιτεία, και στη συνέχεια να επεκταθεί και στη Νότια Αμερική μέσω συνεργασιών κι αντιπροσώπων. Σε βάθος χρόνου κι αφότου ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, θα αναζητήσει αντίστοιχες συνεργασίας και για την αγορά της Ασίας ώστε να ξεκινήσει να πουλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για τη συνέχεια

Κατά τα λοιπά η εταιρεία συνεχίζει να επιχειρεί σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό ενισχύοντας τους πελάτες της και τα συμβόλαιά της και αναμένοντας υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και το 2026. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Ονουφρίου, ο τζίρος της Odyssey αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση το 2025, προσεγγίζοντας τα 17 εκατ. ευρώ με το 70% αυτού να προέρχεται από υπηρεσίες και το υπόλοιπο από προϊόντα. Την ίδια χρονιά τα συμβόλαια αυξήθηκαν κατά 29% ενώ οι πελάτες παρουσίασαν άνοδο 16%.

Στην ελληνική αγορά μάλιστα όπου απασχολεί περίπου 80 εργαζόμενους, οι επιδόσεις ήταν καλύτερες, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Απόστολος Πανδρούλας, επικεφαλής της εταιρείας για την χώρα μας. Για την αρκίβεια η Odyssey σημείωσε ανάπτυξη άνω του 42% την τελευταία διετία, ενώ έχει διαχειριστεί δεκάδες περιστατικά ransomware και έχει υλοποιήσει έργα σε κρίσιμες υποδομές. Οι υπηρεσίες SOC αντιστοιχούν ήδη στο 25% της δραστηριότητάς της, στοιχείο που αποτυπώνει τη στροφή των επιχειρήσεων σε πιο σύνθετα μοντέλα προστασίας. Η εταιρεία έχει παρουσία σε κλάδους υψηλής σημασίας – από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ενέργεια έως ναυτιλία και αερομεταφορές – διαμορφώνοντας ένα πελατολόγιο με περισσότερους από 250 ενεργούς πελάτες.

Για το 2026 δε, οι εκτιμήσεις των στελεχών της κάνουν λόγο για ανάπτυξη που μπορεί να φτάσει και το 30% δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την την επιχειρησιακή σημασία της κυβερνοπροστασίας χάρη και στην βοήθεια εργαλείων όπως ο Mythos.

Μόλις το 9% των ελληνικών IT budgets σε κυβερνοασφάλεια

Θετικές είναι οι προοπτικές ανάπτυξης και στην περίπτωση της χώρας, δεδομένου ότι η εγχώρια αγορά κυβερνοασφάλειας εμφανίζει μεν σημάδια βελτίωσης, αλλά παραμένει μέχρι σήμερα σε χαμηλό έως μεσαίο επίπεδο ωριμότητας, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως εξήγησαν τα στελέχη της Odyssey.

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν το μέγεθος της ελληνικής αγοράς εκτιμάται στα 185 εκατ. ευρώ για το 2026, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 8,4% και προοπτική να φτάσει τα 277 εκατ. ευρώ έως το 2031.

Σήμερα ωστόσο μόλις το 9% των IT budgets κατευθύνεται σε κυβερνοασφάλεια, ποσοστό που θεωρείται χαμηλό σε σχέση με τις αυξανόμενες απειλές. Είναι ενδεικτικό ότι κλάδοι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, όπως η ναυτιλία, καταγράφουν σημαντική αύξηση κυβερνοεπιθέσεων, ενώ πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν με αποσπασματικές λύσεις.

Από την άμυνα στην ανθεκτικότητα

Υπό αυτό το πρίσμα η στρατηγική της Odyssey εναρμονίζεται με την ευρύτερη μετατόπιση που παρατηρείται στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος περνά από την παραδοσιακή «άμυνα» στην έννοια της κυβερνοανθεκτικότητας αλλά και της ψηφιακής κυριαρχίας. Η αλλαγή αυτή ενισχύεται και από το νέο κανονιστικό πλαίσιο (NIS2), που μεταφέρει την ευθύνη στο επίπεδο της διοίκησης, καθιστώντας τα διοικητικά συμβούλια άμεσα υπόλογα για ζητήματα ασφάλειας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία επενδύει σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (managed services), επιχειρώντας να ξεπεράσει τις αδυναμίες των παραδοσιακών SOC, τα οποία, όπως επισημαίνουν στελέχη της, συχνά χαρακτηρίζονται από κατακερματισμένη ορατότητα, εξάρτηση από ανθρώπινες παρεμβάσεις και χρήση απομονωμένων τεχνολογιών.

«Σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνοεπιθέσεις δεν αυξάνονται πλέον γραμμικά αλλά εκθετικά, η πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο να προστατευθούν, αλλά να διασφαλίσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό πίεση. Και σε αυτό το νέο πεδίο, η κυβερνοασφάλεια μετατρέπεται από τεχνικό εργαλείο σε κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λευτέρης Αντωνιάδης, συνιδρυτής της εταιρείας.

Ποια είναι η Odyssey

Να θυμίσουμε ότι η πορεία της Odyssey ξεκινά την περίοδο 2002-2010 με την εδραίωση της εταιρείας σε Κύπρο και Ελλάδα, ενώ το 2010-2015 σηματοδοτείται από την κυκλοφορία της πλατφόρμας ClearSkies™ SaaS SIEM. Η εταιρεία, στην οποία έχει επενδύσει από το 2024 η DECA Investments αποκτώντας το 35% του μετοχικού κεφαλαίου, αποκτά παρουσία -εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου- στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Σαουδική Αραβία. Κατά την πενταετία 2015-2020, όπου πραγματοποιείται η επέκταση στη Σαουδική Αραβία, κυκλοφορεί τα προϊόντα EDR και Identity & Access, και αποσπά το βραβείο Data Impact στις ΗΠΑ. Το 2021 αποτελεί έτος-σταθμό με την αναγνώριση στο Gartner SIEM Magic Quadrant και την κυκλοφορία του ClearSkies™ Active Defence. Την περίοδο 2022-2024, η εταιρεία εντάσσεται για δεύτερη φορά στο Gartner και δημιουργεί τοπικό SOC στη Σαουδική Αραβία. Την περασμένη χρονιά η Odyssey εταιρεία επεκτείνεται σε Ιταλία και Ισπανία, παρουσιάζοντας παράλληλα την πλατφόρμα Reveal ClearSkies™ Centric AI TDIR, η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σήμερα η εταιρεία έχει παρουσία σε 10 χώρες, μέσω τοπικών γραφείων και μέσω συνεργασιών ενώ απασχολεί 190 εργαζόμενους με το 70% να είναι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια. Οι ενεργοί πελάτες φτάνουν τους 250 με έδρα σε 32 χώρες και δραστηριότητα σχεδόν σε όλους τους κλάδους του επιχειρείν.