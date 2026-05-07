Politico: Διαφωνία Ουγγαρίας – ΕΕ για τα «παγωμένα» κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα μετά τη νίκη στις εκλογές στις 12 Απριλίου να ξεκλειδώσει τα 18 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που είχαν «παγώσει» λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης του Όρμπαν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Μαγιάρ βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ακριβές ποσό από τα κονδύλια που μπορεί να επιστραφούν στη Βουδαπέστη, θέτοντας σε δοκιμασία τις σχέσεις της χώρας, αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, με τις Βρυξέλλες.

Τις τελευταίες ημέρες, οι συνομιλίες έχουν ενταθεί σχετικά με τα 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ που δικαιούται η Ουγγαρία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ από την κατανομή των κονδυλίων μετά την Covid, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται δύο αξιωματούχους της ΕΕ και έναν Ούγγρο αξιωματούχο. Τα χρήματα είχαν παρακρατηθεί λόγω παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ από τη Βουδαπέστη υπό τον Όρμπαν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός από το 2010 και έχασε τις εκλογές τον περασμένο μήνα.

Σε μια εξαιρετικά συμβολική κίνηση, ο Μαγιάρ συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα για να επαναφέρουν τις σχέσεις τους μετά από χρόνια σύγκρουσης με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Παρά τις καλές προθέσεις, όμως, οι Βρυξέλλες και η Βουδαπέστη διαφωνούν για το πόσα χρήματα πρέπει να λάβει η Ουγγαρία από την κατανομή των κονδυλίων μετά την Covid,

σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε να ζητηθούν μόνο οι επιχορηγήσεις, ενώ η Ουγγαρία θέλει να διεκδικήσει το πλήρες ποσό.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την αποδέσμευση όλων των δεσμευμένων κεφαλαίων», δήλωσε η Kinga Kollár, ευρωβουλευτής του ουγγρικού κόμματος Tisza.

Το ποσό κατανέμεται σε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις, οι οποίες δεν θα χρειαστεί να αποπληρωθούν, και 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν με ευνοϊκό επιτόκιο. Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου για να ζητήσει επίσημα τα χρήματα, ενώ η Κομισιόν έχει προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου για να πραγματοποιήσει τις πληρωμές.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την αποδέσμευση ολόκληρου του ποσού των 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι πληρωμές εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών στόχων από την Ουγγαρία. Τα κεφάλαια με τη μορφή δανείων θα επιδεινώσουν επίσης τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά της Βουδαπέστης, με το χρέος να κυμαίνεται ήδη γύρω στο 75% του ΑΕΠ και το έλλειμμα – η διαφορά μεταξύ του πόσου δαπανάται και του πόσου εισπράττεται – προβλέπεται να είναι κοντά στο 7% του ΑΕΠ το 2026.

Εάν η Ουγγαρία αποδεχτεί τη συμβουλή των Βρυξελλών, αυτό θα σημαίνει ότι θα αφήσει 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι. Για τους Ούγγρους διαπραγματευτές, η επιστροφή στην πατρίδα με οτιδήποτε λιγότερο από το πλήρες πακέτο θα φαινόταν πολιτικά απογοητευτική μετά από μια εκστρατεία που βασίστηκε σε μια πλήρη επαναφορά με τις Βρυξέλλες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η ΕΕ θα «είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέψει στην Ουγγαρία να αντλήσει κάθε ευρώ από τα κεφάλαια που δικαιούται».

Η Ουγγαρία στοχεύει να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο μεταρρυθμίσεων μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η Κομισιόν πιέζει την επερχόμενη κυβέρνηση να αποσύρει ορισμένα μέτρα τα οποία είναι απίθανο να ολοκληρωθούν πριν από την προθεσμία του Αυγούστου.