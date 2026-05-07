reuters:-Στα-7-δισεκ.-δολάρια-ανήλθαν-τα-στοιχήματα-για-την-πτώση-των-τιμών-του-πετρελαίου

Μια σειρά από εύστοχα στοιχήματα στην αγορά για την πτώση των τιμών του πετρελαίου, συνολικού ύψους έως και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, εξαπλώθηκαν σε πολλά χρηματιστήρια και είδη καυσίμων και παραγώγων λίγο πριν από τις σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, σύμφωνα με traders, ειδικούς της αγοράς και ανάλυση δεδομένων χρηματιστηρίου από το Reuters.

Το μέγεθος υπερβαίνει τα προηγουμένως αναφερόμενα στοιχήματα ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία έχουν ήδη ωθήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να προειδοποιήσει το προσωπικό κατά της χρήσης μη δημοσιευμένων πληροφοριών για οικονομικό όφελος. Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) διεξάγει έρευνα, δήλωσε στο Reuters τον Απρίλιο ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, αν και η CFTC δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ποιος έβαλε τα στοιχήματα και αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή αλλού. Περιλάμβαναν short θέσεις, ή στοιχήματα ότι οι τιμές θα έπεφταν, για παράγωγα, συμπεριλαμβανομένων των ICE, CME crude, diesel και βενζίνης futures.

Τα στοιχήματα πραγματοποιήθηκαν σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια που φιλοξενούν συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο: το Intercontinental Exchange (ICE) και το Chicago Mercantile Exchange (CME). Και τα δύο χρηματιστήρια αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το CME διερευνά τις συναλλαγές, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι έγκαιρες συναλλαγές έχουν προκαλέσει εκκλήσεις από νομικούς εμπειρογνώμονες και νομοθέτες προς τις ρυθμιστικές αρχές να διερευνήσουν αν βασίζονταν σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε διαρροές.

Οι επενδυτές εντόπισαν για πρώτη φορά ασυνήθιστες συναλλαγές στις 23 Μαρτίου. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή των απειλούμενων επιθέσεων στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου, πριν ο Τραμπ ανακοινώσει εκεχειρία με το Ιράν, η οποία προκάλεσε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ICE Brent. Συνέβη ξανά στις 17 Απριλίου, όταν Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ μίλησαν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, και στη συνέχεια ξανά στις 21 Απριλίου, όταν ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτές τις συναλλαγές στα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια πρώτου μήνα για τα δύο παγκόσμια πρότυπα αργού πετρελαίου, το Brent και το West Texas Intermediate. Η αξία αυτών των στοιχημάτων αυτές τις τέσσερις ημέρες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ανήλθε σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του Reuters.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Επιτροπή CFTC και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παρόμοια στοιχήματα και στα ευρωπαϊκά συμβόλαια

Ωστόσο, μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών σε όλα τα χρηματιστήρια και τα συμβόλαια έδειξε ότι οι επενδυτές εκτέλεσαν παρόμοια στοιχήματα ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες για τα ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ και βενζίνης των ΗΠΑ, καθώς και για συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας για Brent και WTI, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει υπολογισμών του Reuters.

Ένα στοίχημα πώλησης – ή short selling – σημαίνει ότι το άτομο που εκτελεί τη συναλλαγή δανείζεται το παράγωγο από έναν αντισυμβαλλόμενο, το πουλάει και αργότερα το αγοράζει πίσω φθηνότερα όταν η τιμή πέφτει, διατηρώντας τα υπόλοιπα μετρητά ως κέρδος.

Στις 23 Μαρτίου και στις 7, 17 και 21 Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου βυθίστηκαν κατά πάνω από 10%. Οι υπολογισμοί του Reuters δείχνουν ότι ένας short seller με 7 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να είχε αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα των στοιχημάτων.

Οι συναλλαγές φαίνονται «καλά ενημερωμένες», καθώς προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων, δήλωσε ο Άντι Ιμσίροβιτς, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), και βετεράνος επενδυτή πετρελαίου. Οι αρχές των ΗΠΑ, όπως η CFTC, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών για να εντοπίσουν ποιος πραγματοποίησε τις συναλλαγές και να διερευνήσουν εάν αποφασίσουν να το κάνουν, πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, το ABC ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά συναλλαγές πετρελαίου ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με τον πόλεμο του Ιράν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλια.

Ο διευθυντής επιβολής του CFTC δήλωσε τον Μάρτιο ότι ο οργανισμός γνώριζε εικασίες σχετικά με την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών σε αγορές που ρυθμίζονται από την CFTC και «παρακολουθούσε».

Δισεκατομμύρια δολάρια

«Ας μείνουμε στα γεγονότα. Οι όγκοι ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστοι. Ήταν συγκεντρωμένοι. Ήταν μπροστά από βασικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε από την Onyx Capital Group, ο οποίος βοήθησε στο σχεδιασμό του σύγχρονου συστήματος καθορισμού των τιμών πετρελαίου στο πρακτορείο τιμολόγησης Platts τη δεκαετία του 1990.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent και πετρελαίου εσωτερικής καύσης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο διαπραγματεύονται στο Intercontinental Exchange, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate και βενζίνης διαπραγματεύονται στο New York Mercantile Exchange, το οποίο ανήκει στην CME Group.

Στις 23 Μαρτίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια καθυστέρηση στις απειλούμενες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές ενέργειας στις 14:05 ώρα Ελλάδος. Τα στοιχεία της LSEG δείχνουν ότι μεταξύ 13:49 και 13:50 ώρα Ελλάδος εκείνη την ημέρα, οι traders στοιχημάτισαν σε 20.000 παρτίδες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI. Η πώληση κατανεμήθηκε στα συμβόλαια πρώτου, δεύτερου και τρίτου μήνα, αξίας περίπου 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συν επιπλέον 122 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ εσωτερικής καύσης (ICE) , , , και 81 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης ΗΠΑ , , , όλα αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτές οι ποσότητες δεν πρόκειται να ξεφύγουν από τον έλεγχο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Φρεντσμαν, δικηγόρος στην Dynamis LLP στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν σε υποθέσεις εγκλημάτων λευκών κολάρων και συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ στις 23 Μαρτίου προκάλεσε μείωση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού έως και 15%, μια από τις μεγαλύτερες ενδοημερήσιες πτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η ανακοίνωση οδήγησε επίσης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ σε πτώση περίπου 12%.

Στις 7 Απριλίου, εντολές πώλησης τιμών πετρελαίου και βενζίνης αξίας 2,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1944 και 1945 GMT, πολύ μετά την εδραίωση της αγοράς, μια εποχή που οι όγκοι είναι συνήθως περιορισμένοι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε δίμηνη κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Στις 17 Απριλίου, σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, WTI, πετρελαίου εσωτερικής καύσης και βενζίνης πουλήθηκαν στις 15:24-15:25 ώρα Ελλάδος, λίγα λεπτά πριν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δηλώσει ότι το Ορμούζ θα ανοίξει ξανά, ακολουθούμενα από πολλαπλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τραμπ και Αμερικανούς αξιωματούχους. Στις 21 Απριλίου, συμβόλαια Brent και WTI αξίας περίπου 830 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία.