shell:-Εκτίναξη-κερδών-έφερε-ο-πόλεμος-στο-Ιράν

Ισχυρότερα των εκτιμήσεων κέρδη ανακοίνωσε η Shell για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου ενίσχυσαν σημαντικά τα έσοδα των ενεργειακών κολοσσών.

Η βρετανική πετρελαϊκή ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν περίπου 6,1 δισ. δολάρια.

Για λόγους σύγκρισης, η Shell είχε εμφανίσει κέρδη 5,58 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και 3,26 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ουάελ Σαουάν, απέδωσε τις επιδόσεις στη «σταθερή επιχειρησιακή απόδοση» της εταιρείας σε μια περίοδο «πρωτοφανών αναταράξεων στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές».

Ο πόλεμος εκτόξευσε τις τιμές ενέργειας

Τα αποτελέσματα της Shell έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες πετρελαϊκές καταγράφουν σημαντική άνοδο κερδοφορίας και χρηματιστηριακής αξίας, καθώς οι τιμές των ορυκτών καυσίμων έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG — έχουν εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη χαρακτηρίσει την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στη σύγχρονη ιστορία.

Οι τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 40% από την έναρξη της σύγκρουσης, αν και τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αποκλιμάκωση, καθώς οι αγορές ποντάρουν σε πιθανή εκεχειρία.

Μειώνονται οι επαναγορές μετοχών

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η Shell ανακοίνωσε ότι μειώνει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στα 3 δισ. δολάρια από 3,5 δισ. δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, αύξησε κατά 5% το μέρισμα, στα 0,3906 δολάρια ανά μετοχή.

Το καθαρό χρέος της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 52,6 δισ. δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αυξημένο από τα 45,7 δισ. δολάρια στα τέλη του 2025.

Αναλυτές αποδίδουν την αύξηση κυρίως στην άνοδο των τιμών πετρελαίου, που αυξάνει την αξία των αποθεμάτων και επηρεάζει το κεφάλαιο κίνησης.

Συμφωνία 16,4 δισ. δολαρίων στον Καναδά

Τα αποτελέσματα έρχονται λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της Shell για την εξαγορά της καναδικής ενεργειακής εταιρείας ARC Resources σε μια συμφωνία αξίας 16,4 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους και των μισθώσεων.

Η εξαγορά ενισχύει σημαντικά την παραγωγική βάση της Shell στη Βόρεια Αμερική και ειδικά στη λεκάνη σχιστολιθικού αερίου Montney, στις επαρχίες της Βρετανικής Κολομβίας και της Αλμπέρτα.

Ο Ουάελ Σαουάν χαρακτήρισε την ARC Resources «παραγωγό υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και χαμηλής έντασης άνθρακα», σημειώνοντας ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη βάση πόρων της Shell για τις επόμενες δεκαετίες.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η μετοχή της Shell υποχωρούσε περίπου 3% στις συναλλαγές της Πέμπτης στο Λονδίνο, αν και καταγράφει άνοδο περίπου 15% από τις αρχές του έτους.