unicredit:-Πουλά-μέρος-των-δραστηριοτήτων-της-στη-Ρωσία-με-πλήγμα-έως-3,3-δισ.-ευρώ

Η UniCredit διατήρησε τις δραστηριότητες στη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ να δηλώνει ότι δεν θα πουλούσε με ζημιά όπως έκαναν ανταγωνιστές της, όπως η γαλλική Societe Generale.

Μη δεσμευτική συμφωνία με επενδυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πώληση μέρους των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία υπέγραψε η UniCredit, ανακοινώνοντας πως θα διατηρήσει σε λειτουργία μόνο τον τομέα πληρωμών στη χώρα.

Ο ιταλικός τραπεζικός κολοσσός, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία αναμένεται να επιφέρει συνολικό πλήγμα στα κέρδη ύψους 3 έως 3,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, διευκρίνισε πως η συναλλαγή δεν θα επηρεάσει ούτε τις διανομές προς τους μετόχους ούτε τους στόχους κερδοφορίας για την περίοδο 2028-2030.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη σταδιακή μείωση της παρουσίας της τράπεζας στη Ρωσία, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά από αντιπαράθεση με τις ιταλικές αρχές, οι οποίες είχαν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η UniCredit διατήρησε τις δραστηριότητες στη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ να δηλώνει ότι δεν θα πουλούσε με ζημιά όπως έκαναν ανταγωνιστές της, όπως η γαλλική Societe Generale.

Σύμφωνα με τον Ορσέλ, η συμβολή της ρωσικής επιχείρησης στα καθαρά κέρδη της UniCredit θα μειωθεί περίπου στο μισό φέτος από τα 800 εκατ. ευρώ το 2025, υποχωρώντας περαιτέρω στα περίπου 100 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Η τράπεζα αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών εγκρίσεων.