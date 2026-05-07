wall-street:-Οι-ελπίδες-για-συμφωνία-ΗΠ-Ιράν-ωθούν-τον-s&p-500-σε-νέο-ενδοσυνεδριακό-υψηλό

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 καταγράφει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό την Πέμπτη (7/5), καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για ακόμη μία ημέρα, ενισχυμένες από τις ελπίδες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος, οριακά πάνω από το μηδέν στις 7,366.52 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,30% στις 25,915.71 μονάδες. Να σημειωθεί ότι ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί αυτή τη στιγμή ελαφρώς κατά 0,08% στις 49,871.69 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, εκτός από τη νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα εταιρειών ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα. Οι μετοχές της DoorDash εκτινάσσονται κατά 8%, αφού ο κολοσσός διανομής φαγητού εξέδωσε αισιόδοξες προβλέψεις για τις παραγγελίες του στο δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, η Fortinet σημειώνει άνοδο 19%, αφού αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις ετήσιες χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν ισχυρά κέρδη και στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά. Ο Dow ενισχύθηκε επίσης κατά περισσότερες από 600 μονάδες.

Πέρα από τις ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και η ισχυρή περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων έχει ενισχύσει τις μετοχές. Η Samantha McLemore, ιδρύτρια της Patient Capital Management , εκτιμά ότι το ράλι θα συνεχιστεί δυναμικά από εδώ και πέρα.

«Πρόκειται για μια διαρθρωτική ανοδική αγορά», δήλωσε την Τετάρτη το απόγευμα στο “Closing Bell” του CNBC. «Ο κόσμος συζητά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο αν βρισκόμαστε σε φούσκα ή αν η αγορά έχει ανέβει υπερβολικά, και πιστεύω ότι αυτό έχει συγκρατήσει τις αποτιμήσεις. Στην πραγματικότητα, έχουμε δει κυρίως τις κινήσεις της αγοράς να ακολουθούν τα εταιρικά κέρδη».