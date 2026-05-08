ΑΔΕΔΥ:-24ωρη-απεργία-την-Τετάρτη-13-Μαΐου

Να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που εξήγγειλε, καθώς και στη συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30πμ, στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματά της σε όλη τη χώρα, καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Κάνει λόγο για «συνολική πολιτική που υποβαθμίζει τη μισθωτή εργασία, διαλύει θεμελιώδη δικαιώματα και υπονομεύει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα» και διεκδικεί:

• Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

• Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

• Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

• Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

• Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.