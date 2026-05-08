Αποκλίνουσες-ενδείξεις-στον-πληθωρισμό-τροφίμων:-Διαφορετική-ανάγνωση-μεταξύ-κλαδικών-και-επίσημων-δεικτών

Εν όψει της σημερινής ανακοίνωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Απριλίου, το θεσμικό όργανο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, δηλαδή το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, έσπευσε να προλάβει τις εντυπώσεις εκδίδοντας χθες τη δική του έρευνα, η οποία μοιάζει να περιγράφει μια μάλλον «παράλληλη» αγορά.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το οποίο όπως τονίζεται στην ανακοίνωση δεν βασίζεται σε δείγματα αλλά σε ανάλυση συνολικών πωλήσεων, ο πληθωρισμός στο ράφι για τον Απρίλιο περιορίστηκε στο 2,23%. Μάλιστα καταγράφεται και μια ελαφρά κάμψη της τάξης του -0,21% σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ ο μέσος όρος αύξησης για το κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Μάιος 2025 – Απρίλιος 2026) διαμορφώθηκε στο 1,79%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΙΕΛΚΑ, η πληθωριστική πίεση αποδίδεται κατά το ήμισυ στην κατηγορία των νωπών φρούτων και λαχανικών, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση (+11,96%) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και εποχικότητας. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στις βρεφικές τροφές (+7,43%), στα αλλαντικά (+7,11%) και στα κρέατα (+5,57%), κυρίως λόγω διεθνών αυξήσεων στις τιμές του μοσχαριού και προβλημάτων που επηρέασαν την εγχώρια παραγωγή αμνοεριφίων. Αντίθετα, μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα είδη οικιακής χρήσης (-3,08%), στα κατεψυγμένα (-2,73%) και στα γαλακτοκομικά/αυγά (-1,78%), ως αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς και της πτώσης των τιμών παραγωγού.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους επίσημους δείκτες. Ενδεικτικά, για τον Μάρτιο η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,5% στην ομάδα «Διατροφή», με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως το μοσχάρι (+20,3%), το αρνί (+14,1%) και τα λαχανικά (+8,9%) να κινούνται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα. Την απόκλιση αυτή ενισχύει και η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο γενικός δείκτης τιμών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,6% για τον Απρίλιο, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων στο 4,1%, κατατάσσοντας τη χώρα στην 4η υψηλότερη θέση της Ευρωζώνης.

Η πρόβλεψη αυτή για επιτάχυνση των τιμών έρχεται σε σαφή αντίστιξη με την εικόνα σταθεροποίησης που επιχειρεί να μεταφέρει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, υποδεικνύοντας ότι οι εσωτερικοί δείκτες του κλάδου αποτυπώνουν ενδεχομένως μια διαφορετική ανάγνωση της αγοράς. Ακόμη και στα ίδια τα στοιχεία του Ινστιτούτου, πάντως, οι πιέσεις παραμένουν εμφανείς, με τα νωπά φρούτα και λαχανικά στο +11,96% και τις βρεφικές τροφές στο +7,43% να λειτουργούν ως χαρακτηριστικές εστίες ανατιμήσεων.

Παρά τη χρήση δεικτών που ενσωματώνουν τις «μεταβαλλόμενες αγοραστικές συνήθειες» —όρος που συχνά αποτυπώνει τη στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερες επιλογές λόγω περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος— στο τέλος της ημέρας το συνολικό αποτύπωμα παραμένει πληθωριστικό, με τις τελικές τιμές στο ταμείο να μην ακολουθούν τον ρυθμό αποκλιμάκωσης που καταγράφουν οι κλαδικές μελέτες.