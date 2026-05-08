Γεραπετρίτης-για-προφυλακισμένους-Έλληνες-στην-Τουρκία:-«Ευελπιστούμε-ότι-σύντομα-θα-έχουμε-αίσιο-τέλος»

«Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικά επιλυθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέλος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση για την προφυλάκιση Ελλήνων πολιτών που φωτογραφήθηκαν με την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία.

Ειδικότερα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος είπε ότι δύο Έλληνες πολίτες συνελήφθησαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη και παραμένουν προφυλακισμένοι, μετά από περιστατικό εντός της Αγίας Σοφίας, όπου φωτογραφήθηκαν κρατώντας την ελληνική σημαία.

«Οι εν λόγω πολίτες κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα της Τουρκίας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί “υποκίνησης μίσους” και “προσβολής”, στερούνται της ελευθερίας τους για μια πράξη καθαρά συμβολικού χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογη ανησυχία ως προς την αναλογικότητα των κατηγοριών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, αλλά και την επάρκεια της διπλωματικής προστασίας από την Ελληνική Δημοκρατία», ανέφερε ο βουλευτής και ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την απελευθέρωση Ελλήνων πολιτών που κρατούνται στην Τουρκία.

Οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη, όπως σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε ότι «το Γενικό Προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε σε τακτική επικοινωνία και με τους δύο, καθώς, επίσης, και με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Συντονίζεται η προσπάθεια. Είναι καλά στην υγεία τους. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία».

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η κατηγορία που αποδίδεται είναι υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα. Δεν αφορά αποκλειστικώς το ζήτημα της ανάρτησης της σημαίας εντός της Αγίας Σοφίας, αλλά το μήνυμα το οποίο περιείχε γραπτά και ήταν «Ορθοδοξία ή θάνατος», το οποίο χαρακτηρίστηκε πως μπορεί να υπάγεται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως περιγράφεται.

«Έγιναν από την πρώτη στιγμή ενέργειες. Αυτήν τη στιγμή οι ενέργειες κατατείνουν στο να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται εκεί αλλοδαποί ή να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπό όρους», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε πως «το Γενικό Προξενείο μας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή για το ζήτημα αυτό και σε τακτή επικοινωνία. Βρίσκεται, επίσης, σε συντονισμό με τις τουρκικές Αρχές».

«Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτήν τη στιγμή εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικά επιλυθεί το ζήτημα και θα έχει αίσιο τέλος», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

