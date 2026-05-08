Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-Όλοι-μαζί-πρέπει-να-ιδρώσουμε-τη-φανέλα

«Όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τη χτεσινή ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της ΚΟ της ΝΔ, ενώ σημείωσε πως δεν είναι όλοι «σκορποχώρι», «έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς».

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες βουλευτών. «Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και τους ρωτάνε για ό,τι μπορείς να φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη. Τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Και υπάρχουν και άλλοι που γυρνάνε το σύμπαν με το αεροπλάνο».

Παράλληλα, τόνισε πως το γραφείο του είναι πάντα ανοιχτό για όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. «Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της ΝΔ στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο της ΝΔ και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής: Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός αλλά ο βουλευτής. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός υπάρχουν γιατί λαμβάνουν τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής, που είναι ο εκλεγμένος από τον λαό αντιπρόσωπος χρήζει απόλυτου σεβασμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως «αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα», ενώ σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει βάλει ως συζήτηση το μερικό ασυμβίβαστο».

«Αν ποτέ τεθεί το ζήτημα συνταγματικής απαγόρευσης αξιώματος υπουργού – βουλευτού, θα διάλεγα τον βουλευτή. Ούτε που περνάει από το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμησης έδρα, για να γίνω υπουργός. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο, είναι διακριτοί οι ρόλοι», συνέχισε.

Ο υπουργός σημείωσε πως οι βουλευτές «πρέπει να βγούμε, να εξηγούμε στον κόσμο, να μιλάμε με θάρρος. Να τσακωθούμε αν μας κατηγορούν. Εγώ είπα και χτες στην ομιλία μου ‘’πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος, δεν πρέπει να βγαίνουμε φοβισμένοι στους αντιπάλους μας” και με χειροκρότησαν».

«Τους συναδέλφους μου τούς αγαπάω στη ΝΔ, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Το να είσαι βουλευτής σήμερα είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόσμος νομίζει ότι θησαυρίζουν οι βουλευτές. Φράγκο δεν τους μένει. Εξευτελίσαμε τον θεσμό και πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Ο βουλευτής πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτος τα μέσα για να κάνει τη δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται, αν θέλεις να είσαι κοινοβουλευτική δημοκρατία», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

