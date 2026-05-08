Γιατί-η-ΕΕ-ελπίζει-σε-βοήθεια-από-τις-ΗΠΑ-για-να-μην-ακυρωθούν-χιλιάδες-πτήσεις-το-καλοκαίρι

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η κρίση στο Στενό του Ορμούζ βρίσκεται πράγματι σε καλό δρόμο για να επιλυθεί, αλλά αρκετές αεροπορικές εταιρείες λαμβάνουν ήδη μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης κηροζίνης, ώστε να μην ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις το καλοκαίρι.

Πριν από τον πόλεμο στον Κόλπο, το 20% της κηροζίνης που καταναλωνόταν στην Ευρώπη περνούσε από το Στενό του Ορμούζ.

Με τις τιμές της κηροζίνης να αυξάνονται κατακόρυφα όμως, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, ιδίως οι λεγόμενες χαμηλού κόστους, έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις πτήσεων. Κάπου 13.000 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

«Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται περισσότερο για οικονομικό πρόβλημα, για ζήτημα κόστους καυσίμων, παρά για ζήτημα διαθεσιμότητας κηροζίνης», δήλωσε στο AFP ο Ματέο Μιρόλο, ειδικός στις αερομεταφορές.

Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν συνεχώς βέβαια ότι δεν υπάρχει έλλειψη κηροζίνης στην Ευρώπη.

Αλλά αν η κρίση στο Στενό του Ορμούζ συνεχιστεί, η ΕΕ προετοιμάζονται για πιθανά «προβλήματα εφοδιασμού. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν ανακοίνωσε μάλιστα τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου κηροζίνης για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης τις δυνατότητες ευελιξίας σχετικά με το «tankering»-όταν οι εταιρείες πετούν με περισσότερα καύσιμα από όσα είναι απαραίτητα- προκειμένου να αποφύγουν την αγορά ακριβότερης κηροζίνης σε άλλα αεροδρόμια.

Χρήση «αμερικανικού» καυσίμου

Η ΕΕ εισήγαγε προηγουμένως εκατομμύρια βαρέλια κηροζίνης από τον Περσικό Κόλπο. Αλλά σήμερα, η Ένωση στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τον Απρίλιο, η Ευρώπη εισήγαγε σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αμερικανικής κηροζίνης, διπλασιάζοντας την προηγούμενη ποσότητα.

Τα αμερικανικά διυλιστήρια παράγουν κηροζίνη με ιλιγγιώδη ρυθμό, φτάνοντας σε ιστορικά ρεκόρ παραγωγής, ενώ οι εξαγωγές έχουν τριπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου.

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ (EASA) για καλό και για κακό, συστήνει επίσης τη χρήση του Jet A, μιας κηροζίνης που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η οποία δεν διανέμεται προς το παρόν στην Ευρώπη για τεχνικούς λόγους.

Το αμερικανικό καύσιμο αεροσκαφών Jet A είναι διαφορετικό από το Jet A-1 που διανέμεται στον υπόλοιπο κόσμο. Χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Αμερική, αλλά προς το παρόν όχι στην Ευρώπη, εκτός από τις πτήσεις επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα πρότυπα της κηροζίνης Jet A είναι λιγότερο απαιτητικά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά την αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Η χρήση του καυσίμου Jet A θα απαιτούσε υλικοτεχνικές προσαρμογές στα αεροσκάφη που αναμφίβολα θα απαιτούσαν χρόνο. Μια αλλαγή στην ποιότητα καυσίμου μπορεί να απαιτεί τη συμφωνία των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με αυτό το σύστημα.

Ωστόσο, η ΕΕ θέλει να διερευνήσει αυτήν την επιλογή και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες πιέζουν για να λάβουν εξαιρέσεις ήδη από αυτό το καλοκαίρι.

«Σε περίπτωση που η τρέχουσα κρίση εξελιχθεί σε σενάριο πιθανής έλλειψης καυσίμων, θα μπορούσαν να εξεταστούν περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια των πτήσεων και η ορθή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ΕΕ», αναφέρει η Κομισιόν

Οι τιμές των εισιτηρίων

Η ΕΕ, επαναλαμβάνει επίσης ότι μια τοπική έλλειψη καυσίμων μπορεί να αποτελέσει «έκτακτη περίσταση» που απαλλάσσει τις αεροπορικές εταιρείες από την καταβολή αποζημίωσης για πιθανές ακυρωθείσες πτήσεις.

Η Κομισιόν θεωρεί επίσης ότι δεν θα είναι δυνατή η αναδρομική αύξηση της τιμής των εισιτηρίων που έχουν ήδη αγοραστεί, λόγω του αυξανόμενου κόστους καυσίμων.

Επιπλέον, για τα οργανωμένα ταξίδια, οι Βρυξέλλες υπενθυμίζουν τον ευρωπαϊκό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο ο διοργανωτής μπορεί να αυξήσει την τιμή έως και 8% λόγω του κόστους καυσίμων, αλλά πρέπει να ενημερώσει τους επιβάτες τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση.