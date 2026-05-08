Γιατί-ο-Τραμπ-ανέστειλε-ξανά-την-απειλή-για-δασμούς-25%-κατά-της-Ευρώπης

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25%, αναβλήθηκε ξανά.

Με μια ανάρτηση στο Truth Social, o Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου για να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε πέρυσι με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Σκωτία. Διαφορετικά, ο Τραμπ υποσχέθηκε να αυξήσει τους δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξηγεί ότι είχε μια «μακρά τηλεφωνική συνομιλία» με την φον ντερ Λάιεν, στην οποία διαμαρτυρήθηκε ότι η ΕΕ «δεν έχει εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας για τη μείωση στο μηδέν, των δασμών στις αμερικανικές εξαγωγές στην Ευρώπη.

Παρ` όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε να δώσει προθεσμία στην ΕΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου και τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ», για να επικυρώσει τη συμφωνία. «Διαφορετικά οι δασμοί θα αυξηθούν πολύ περισσότερο».

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα αυξήσει από αυτή την εβδομάδα τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά από 15% σε 25% αυτή την εβδομάδα , σε απάντηση στην καθυστέρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας.

Η αντίσταση του Ευρωκοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί εδώ και μήνες από τις ΗΠΑ να εξαιρέσουν τα προϊόντα της ΕΕ από τους πρόσθετους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, τους οποίους η Ουάσιγκτον παρέτεινε απροσδόκητα λίγο μετά τη σύναψη της συμφωνίας με την φον ντερ Λάιεν.

Για τη ιστορία, στα μέσα Αυγούστου 2025, ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο για ένα δασμολογικό ανώτατο όριο 15% στις περισσότερες εισαγωγές αγαθών της ΕΕ στις ΗΠΑ. Αυτός ο συντελεστής επρόκειτο να εφαρμοστεί και στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά για τα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα, όπως το χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Το «κλειδί» όμως είναι ότι τον περασμένο Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να αντισταθούν στον Τραμπ και να προσθέσουν μια επιπλέον ρήτρα, που θα επέτρεπε την αναστολή της συμφωνίας εάν ο Τραμπ διατηρήσει τις απειλές του για νέους δασμούς ή παραβιάσει τα υπογεγραμμένα σημεία της συμφωμίας.

Μετά μάλιστα τις απειλές του Τραμπ κατά της Δανίας επειδή ήθελε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να μπει ρήτρα για αναστολή της δασμολογικής συμφωνίας, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος απειλήσει ξανά την εδαφική ακεραιότητα ή την εξωτερική ή αμυντική πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ.

Ηττα Τραμπ στη Δικαιοσύνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε όμως να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία στην επιβολή νέων δασμών στην ΕΕ, καθώς το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι είναι παράνομος και ο βασικός δασμός 10% στις εισαγωγές προϊόντων από όλον τον κόσμο, στις ΗΠΑ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπερέβη την εξουσία του με την προσωρινή επιβολή γενικού δασμού 10%, εκτιμώντας ότι ερμήνευσε εσφαλμένα τον εμπορικό νόμο που χρησιμοποίησε ως βάση για τον ισχυρισμό του. Από τις 24 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμό 10% στις περισσότερες εισαγωγές από το εξωτερικό.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε απειλήσει να αυξήσει τον συντελεστή στο 15%. Αυτός θα ήταν ο μέγιστος συντελεστής που επιτρέπεται να επιβάλει ο πρόεδρος για 150 ημέρες, επικαλούμενος τον Εμπορικό Νόμο του 1974. Ωστόσο, ακόμη και μήνες μετά την απειλή, δεν υπάρχει αντίστοιχη διακήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης.

«Ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ ούτε η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) μπορούν να απαιτήσουν εισαγωγικούς δασμούς από τους ενάγοντες – συμπεριλαμβανομένης της πολιτείας της Ουάσιγκτον» αποφάνθηκε το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου. Διέταξε μάλιστα και την επιστροφή των δασμών που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, ο Τραμπ φάνηκε ατάραχος. Είπε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει την δασμολογική του πολιτική ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά, προς το παρόν έδωσε παράταση στην επιβολή νέων δασμών στην ΕΕ…