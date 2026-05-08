Δένδιας:-Επισκέφθηκε-την-έδρα-της-Ευρωπαϊκής-Υπηρεσίας-Θαλάσσιας-Ασφάλειας-στη-Λισαβόνα

Η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην Πορτογαλία ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου.

Σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στη ναυτική βάση Λισαβόνας, όπου επισκέφθηκε το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα Οχήματα (CEOV) – Κόμβο Καινοτομίας, παρουσία του υφυπουργού για την Αμυντική Πολιτική της Πορτογαλίας Νούνο Πινέιρο Τόρες.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για την ανάπτυξη πρωτότυπων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων drones και ξεναγήθηκε στο πεδίο δοκιμών τους.

Κατά την επίσκεψη εξετάσθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας του CEOV με το ΕΛΚΑΚ καθώς και του πορτογαλικού με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας – European Maritime Safety Agency (EMSA), όπου ενημερώθηκε για τον ρόλο των drones στη ναυτική επιτήρηση και ασφάλεια, καθώς και τον ρόλο τους στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Εξάλλου, χθες, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο μετέβη στην αεροπορική βάση No 11 της Πορτογαλίας, όπου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών και ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου μεταγωγικού αεροσκάφους Embraer KC-390.

Η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας, της θαλάσσιας συνεργασίας και της αμυντικής καινοτομίας.

