Δήμαρχος-στην-Τζόρτζια-απέλυσε-ολόκληρο-το-αστυνομικό-τμήμα-της-πόλης-μετά-από-«ακατάλληλα-σχόλια»-για-τη-σύζυγό-του-στο-facebook

Ένας δήμαρχος μιας μικρής πόλης στην πολιτεία της Τζόρτζια απέλυσε ολόκληρο το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης μετά από «ακατάλληλα σχόλια» που φέρεται να έκαναν οι αστυνομικοί για τη σύζυγό του στο Facebook.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο δήμαρχος της Κοχούτα, Ρον Σινίκ, έβαλε λουκέτο στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης απολύοντας και τους 10 υπαλλήλους του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το πρωί της Τετάρτης (6/5) ένα σημείωμα ήταν κολλημένο στην πόρτα του τμήματος, το οποίο έγραφε: «Το Αστυνομικό Τμήμα έχει διαλυθεί και όλο το προσωπικό έχει απολυθεί». Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι αστυνομικοί είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ή αν έμαθαν για την απόλυσή τους, όταν είδαν το σημείωμα στην πόρτα.

WATCH: Hours after a public notice was posted saying that the Cohutta Police Department has been dissolved, the town council is now calling for the mayor’s resignation. More: https://t.co/HEjGrCm5KT pic.twitter.com/xfcJdPvFeZ — WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) May 7, 2026

«Θα πάρουν τον μισθό τους. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι και εκτιμώ την υπηρεσία τους, εντάξει; Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή», δήλωσε ο Σίνικ.

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη των αστυνομικών με τη σύζυγο του δημάρχου

Η ιστορία αυτή ξεκινάει στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν αρκετοί αστυνομικοί υπέβαλαν επίσημες καταγγελίες κατά της συζύγου του δημάρχου, Παμ Σίνικ, η οποία ήταν πρώην γραμματέας της πόλης και παρά το γεγονός ότι είχε απολυθεί, εξακολουθούσε να εργάζεται στον δήμο.

Η Σίνικ απολύθηκε πέρυσι, επειδή φέρεται να δημιούργησε ένα «εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» στην Κοχούτα, αλλά είχε ακόμα πρόσβαση σε προσωπικές και απόρρητες πληροφορίες.

Μετά τις καταγγελίες ο δήμαρχος πραγματοποίησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αρχηγό της Αστυνομίας, Γκρεγκ Φάουλερ, και τον δικηγόρο της πόλης, Μπράιαν Ρέιμπερν, στην οποία ανακοίνωσε ότι η διαμάχη λύθηκε με «ανοιχτό διάλογο και καλή πιστή».

«Όλα αυτά οφείλονται σε προσωπική εκδίκηση του δημάρχου»

Ωστόσο, περίπου μια εβδομάδα αργότερα, όλοι οι αστυνομικοί του τμήματος απολύθηκαν. «Όλα αυτά οφείλονται σε προσωπική εκδίκηση εκ μέρους του δημάρχου και το πιστεύω ακράδαντα», τόνισε ένας από τους απολυμένους αστυνομικούς, ο λοχίας Τζέρεμι Μέι, ενώ πρόσθεσε ότι τους είχαν διαβεβαιώσει ότι οι θέσεις εργασίας τους δεν κινδύνευαν.

Georgia mayor fires entire police force for upsetting his wife https://t.co/Hpa6D7ntwM pic.twitter.com/My9u4ViSXD — New York Post (@nypost) May 8, 2026

«Η επίσημη απάντηση του δικηγόρου της πόλης: “Κανενός η δουλειά δεν κινδυνεύει“. Και να ‘μαστε, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά, κανείς δεν έχει δουλειά. Πήραμε θέση υπέρ της διαφάνειας και, ως αποτέλεσμα, όλοι τους έχασαν τις δουλειές τους», υπογράμμισε ο λοχίας.

Ο δήμαρχος, από την πλευρά του, απέδωσε την ευθύνη για τη σύγκρουση σε «ακατάλληλα σχόλια» που δημοσίευσαν οι αστυνομικοί στο Facebook. Δεν ήταν σαφές σε ποια σχόλια αναφερόταν. Προς το παρόν, οι απολυμένοι αστυνομικοί έχουν λάβει εντολή να επιστρέψουν όλο τον εξοπλισμό του τμήματος, ενώ το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γουίτφιλντ αναμένεται να αναλάβει την αστυνόμευση της μικρής πόλης.