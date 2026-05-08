Ενίσχυση-300-ευρώ-και-σε-χήρες-άνω-των-60-ετών-ανακοίνωσε-ο-Κ.-Πιερρακάκης

Και οι χήρες άνω των 60 ετών θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Δικαιούχοι ήταν μέχρι πρότινος οι χήρες ηλικίας 65 ετών και πάνω. Πλέον το όριο ηλικίας κατεβαίνει, διευρύνοντας την περίμετρο του μέτρου.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την ενίσχυση των 300 ευρώ θα πάρουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας. Όπως είπε, πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη.

«Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση: αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση , με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

