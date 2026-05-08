Επιτροπή-Ανταγωνισμού:-Εγκρίθηκε-η-απόκτηση-της-blue-horizon-mobility-από-Μοτοδυναμική-και-tseriotis

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση, κοινού ελέγχου, από τις εταιρίες ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και P.M. TSERIOTIS LIMITED, επί της εταιρείας BLUE HORIZON MOBILITY.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στις 8 Μαΐου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα, με την υπ’ αριθ. 909/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» και «P.M. TSERIOTIS LIMITED», επί της εταιρείας «BLUE HORIZON MOBILITY Α.Ε» κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

H συγκέντρωση αφορά κυρίως σε αγορές που εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο εμπορίας, συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Με την απόφασή της, η επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, καθώς:

α) εκτιμάται ότι τα μέρη κατέχουν μικρά μερίδια στις αγορές δραστηριοποίησής τους και

β) δεν υφίσταται οιαδήποτε οριζόντια αλληλοεπικάλυψη ή κάθετη σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών στην ελληνική επικράτεια.