ΕΤΕ – Allianz: MoU για το 30% της ασφαλιστικής, συμφωνία σε bancassurance

Εθνική Τράπεζα και η Allianz υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο προβλέπει την πρόθεση της ΕΤΕ να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη (Allianz Ελλάδος), υπό την αίρεση της υπογραφής οριστικών συμφωνιών και λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει επίσης την πρόθεση των δύο μερών να προχωρήσουν σε μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία στον τομέα του bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Allianz Ελλάδος, με αρχική διάρκεια 10 ετών και αυτόματη πενταετή παράταση, βάσει συμφωνημένων προϋποθέσεων.

Η συνεργασία

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αντικατοπτρίζει την κοινή πρόθεση της ΕΤΕ και της Allianz σε επίπεδο μετόχων, καθώς και της ΕΤΕ και της Allianz Ελλάδος σε επιχειρησιακό επίπεδο, να αναπτύξουν τον τομέα του bancassurance ως ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξης που υπερβαίνει μια τυπική συμφωνία διανομής προϊόντων.

Η σχεδιαζόμενη συνεργασία έχει στόχο την υποστήριξη των πελατών, ώστε να μπορούν να προστατεύουν όσα έχουν αξία, να σχεδιάζουν το μέλλον και να διασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου, καθιστώντας τις ασφαλιστικές και αποταμιευτικές λύσεις περισσότερο προσβάσιμες μέσα από μια ενοποιημένη τραπεζική και ασφαλιστική εμπειρία

Ευθυγραμμισμένη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης συμφωνίας bancassurance, η Allianz Ελλάδος θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων, υγείας και ζωής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προστασίας, αποταμίευσης και επενδύσεων, τα οποία θα διανέμονται μέσω των φυσικών και ψηφιακών καναλιών της ΕΤΕ. Η Allianz Ελλάδος θα συνεισφέρει την τεχνογνωσία της στον ασφαλιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προϊόντων και της ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου, συνεργαζόμενη παράλληλα με την ΕΤΕ σε θέματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους πελάτες.

Η σκοπούμενη μειοψηφική συμμετοχή στην Allianz Ελλάδος έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση των δύο πλευρών και να στηρίξει διαχρονικά τις επενδύσεις στην καινοτομία προϊόντων, στις ψηφιακές δυνατότητες και στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ο κος Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Allianz SE αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δραστηριότητας bancassurance της Εθνικής Τράπεζας. Συνδυάζοντας τις ισχυρές σχέσεις μας με τους πελάτες και τις δυνατότητες διανομής με την ασφαλιστική τεχνογνωσία της Allianz Ελλάδος, επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε ασφαλιστικές λύσεις μέσω μιας πιο απλής και ολοκληρωμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης, με σαφή έμφαση στις ψηφιακές δυνατότητες και στην ποιότητα υπηρεσιών».

Η κα Sirma Boshnakova, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE, δήλωσε:

«Η υπό διαμόρφωση συμφωνία αντανακλά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική bancassurance της Allianz SE και υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Συνδυάζοντας την ισχυρή διανομή της Εθνικής Τράπεζας με την ασφαλιστική τεχνογνωσία και την πολυετή παρουσία της Allianz Ελλάδος, επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πρόσβαση σε ασφαλιστικές λύσεις με τρόπο βιώσιμο, συνεκτικό και προσανατολισμένο στις ανάγκες των πελατών, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχρονική ανάπτυξη της Allianz Ελλάδος».