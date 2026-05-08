ΕΥΔΑΠ:-Ποιος-διαγωνισμός-«φάντασμα»-για-κατασκευή-Κέντρου-Επεξεργασίας-Λυμάτων-αναβιώνει-μέσω-ΕΕΣΥΠ-(ppf)

Επαναφέρει τον διαγωνισμό για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, αναθέτει σε ΕΕΣΠΠ, PPF την διαδικασία. Το story του έργου 110 εκατ. που έμπλεξε σε προσφυγές των ισχυρών κατασκευαστών, στην ΕΑΔΗΣΥ και «ναυάγησε». Ποιο είναι το σημαντικό για την Ανατολική Αττική project.

Με την υποστήριξη, συνδρομή – επίβλεψη του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) επιχειρεί η ΕΥΔΑΠ να επαναφέρει έναν μεγάλο σε προϋπολογισμό και σημαντικό για την Ανατολική Αττική περιβαλλοντικό έργο. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να προχωρήσει στην προκήρυξη, εκ νέου, του διαγωνισμού για την κατασκευή του «Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας», αλλά και να αναθέσει τη διενέργεια της διαδικασίας στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, στο γνωστό μας, δηλαδή, PPF υπό τον Π. Σταμπουλίδη.

Ετσι κι αλλιώς κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες περί «συνεργασίας» ανάμεσα σε ΕΕΣΥΠ και ΕΥΔΑΠ για την προώθηση έργων (από τέτοιου είδους μέχρι και το project «Εύρυτος», των 750 εκατ., που όμως είναι αρμοδιότητας Δημοσίου – ΥΠΕΝ – ΕΥΔΑΠ Παγίων) και φαίνεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης για την υλοποίηση του εν λόγω ΚΕΛ είναι ένα από αυτά.

Το story με τις προσφυγές των εργολάβων και το «ναυάγιο» του προηγούμενου διαγωνισμού

Πάντως, εν αναμονή της δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης, πρέπει να θυμίσουμε ότι το εν λόγω έργο, με αρχικό κόστος 110 εκατ. ευρώ, έχει… «παρελθόν» με προσφυγές – νομικές ενέργειας που οδήγησαν τελικά στην ματαίωση παλιότερης διαγωνιστικής διαδικασίας (πέρυσι τον Σεπτέμβριο) που είχε εκκινήσει το 2023.

Ειδικότερα, μετά το καλοκαίρι του 2025 η ΕΥΔΑΠ αποφάσιζε την οριστική ματαίωση του τότε διαγωνισμού που ήταν σε εξέλιξη, για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

Όπως είχε αναδείξει το - πέρυσι τον Ιούνιο, ο διαγωνισμός προχωρούσε τελικά μόνο με 2 κοινοπραξίες, τις «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA» και «ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». Αντιθέτως, όπως προέκυπτε και από σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον Έλεγχο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, οι 3 άλλοι διεκδικητές είχαν τεθεί εκτός της συνέχισης των διαδικασιών και της υποβολής οικονομικής πρότασης. Ειδικότερα, για διάφορους λόγους μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης ή ικανοποίησης κριτηρίων αυτής, «βγήκαν» εκτός οι «ΤΕΡΝΑ – THALIS – ΗΛΙΟΧΩΡΑ», «ΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ – ΗΛΕΚΤΩΡ» και «INTRAKAT – ENVITEC» (βέβαια, είχαν προηγηθεί και αλλαγές με εξαγορές εταιρειών, οπότε τα σχήματα δεν θα μπορούσαν να είναι και τα ίδια). Ωστόσο, ακολούθησαν νομικές αντιπαραθέσεις καθώς υποβλήθηκαν προσφυγές από τους συμμετέχοντες, με την ΕΥΔΑΠ να αναμένει την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ για το μέλλον του διαγωνισμού.

Έτσι, καταλήξαμε στο σημείο της ακύρωσης όλων των συμμετεχόντων από την ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) που οδήγησε την ΕΥΔΑΠ στην ακύρωση και της όλης διαδικασίας. Πλέον, μένει να φανεί πώς θα είναι ο νέος διαγωνισμός μέσω των ΕΕΣΥΠ – PPF, αν υπάρξουν τυχόν αλλαγές στον προϋπολογισμό τους κ.α..

Ποιο (θα) ήταν το έργο

Για την ιστορία, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν ειδικότερα η κατασκευή του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου. Τοποθεσία εκτέλεσης της εργολαβίας είναι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και θέση Ακρωτήριο Βελάνι για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. Το εν λόγω έργο είναι προφανώς σημαντικό για την ανατολική Αττική, ενώ ο ανάδοχος που θα επιλεγεί εκτός από την κατασκευή του θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του ΚΠΕΕ για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ.

Η διάρκεια κατασκευής είχε οριστεί σε 114 μήνες. Από αυτούς, οι πρώτοι 30 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, ενώ οι επόμενοι 84 μήνες την κανονική λειτουργία και συντήρησή του από τον ανάδοχο. Η ΕΥΔΑΠ διατηρούσε το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης, 2.719.036,29 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%). Ουσιαστικά μιλάμε για ένα «υβριδικό» μοντέλο καθώς το αντικείμενο της σύμβασης δεν είναι μόνο κατασκευαστικό, αλλά περιλαμβάνει και μια περίοδο λειτουργίας την οποία αναλαμβάνει ο ανάδοχος για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ χωρίς κάποια οικονομική δέσμευση.