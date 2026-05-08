ΗΠΑ:-Πρώτη-μικρή-υποχώρηση-στις-τιμές-της-βενζίνης-μετά-από-15-ημέρες-συνεχών-αυξήσεων

Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες συνεχών αυξήσεων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AAA.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης υποχώρησε λίγο περισσότερο από 1 σεντ, στα 4,55 δολάρια ανά γαλόνι, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί 15 ημερών.

Η πτώση, ωστόσο, θεωρείται οριακή σε σύγκριση με το ράλι των προηγούμενων ημερών. Στο διάστημα αυτό, οι τιμές της βενζίνης αυξάνονταν κατά σχεδόν 4 σεντ ημερησίως κατά μέσο όρο, ενώ αρκετές ημέρες οι ανατιμήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 7 και 9 σεντ.

Δύσκολη η επιστροφή κάτω από τα 4 δολάρια

Αναλυτές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι η μέση τιμή να υποχωρήσει ξανά κάτω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.

Είναι ενδεικτικό ότι σε προηγούμενο δεκαπενθήμερο πτώσης των τιμών, η συνολική αποκλιμάκωση περιορίστηκε μόλις στα 14 σεντ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται τότε στα 4,02 δολάρια πριν ξεκινήσει το νέο κύμα ανόδου.

Ακόμη πιο μακρινή φαίνεται η επιστροφή στα επίπεδα κάτω των 3 δολαρίων ανά γαλόνι, όπου βρίσκονταν οι τιμές πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ Πολιτειών

Σήμερα μόνο μία Πολιτεία — η Οκλαχόμα — εμφανίζει μέση τιμή κάτω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, στα 3,98 δολάρια.

Στον αντίποδα, η Καλιφόρνια εξακολουθεί να καταγράφει τη υψηλότερη μέση τιμή στις ΗΠΑ, στα 6,16 δολάρια ανά γαλόνι, αντανακλώντας τόσο τη φορολογία όσο και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς τιμές πετρελαίου.