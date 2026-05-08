ΗΠΑ: Σταθερή στο 4,3% η ανεργία τον Απρίλιο – 115.000 νέες μισθοδοσίες

Νέα άνοδο παρουσίασε η απασχόληση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, υποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 115.000 τον περασμένο μήνα, ενώ οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 62.000 τον Μάρτιο.

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές, μια άλλη στενά παρακολουθούμενη μέτρηση της υγείας της αγοράς εργασίας, ήταν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, αυξημένες κατά 0,2% για τον μήνα και 3,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για 0,3% και 3,8%.

Η υγειονομική περίθαλψη ηγήθηκε με 37.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ακολουθούν οι μεταφορές με 30.000 και το λιανεμπόριο με 22.000.

Οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να φανούν οι επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η σύγκρουση έχει αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, καθώς και το κόστος άλλων εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η αγορά εργασίας έχει κολλήσει σε αυτό που οι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν ονομάσει ως «ζώνη slow hire, slow fire», που αποδίδεται στις εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η χαμηλότερη μετανάστευση και το δημογραφικό σημαίνει ότι η οικονομία πρέπει να δημιουργήσει μέχρι και 50.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα για να συμβαδίσει με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς ο πληθυσμός ικανός για δουλειά γερνά.