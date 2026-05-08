Ησύχασαν-οι-βουλευτές,-ξεσπάθωσαν-οι-υπουργοί

Οι γκρίνιες των βουλευτών υποχωρούν, οι κόντρες των υπουργών έρχονται στο προσκήνιο: κάπως έτσι θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Εκεί που κατέστη σαφές ότι το «μασάζ» και η κινητοποίηση του Μεγάρου Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες, στον απόηχο των ενστάσεων και των διαμαρτυριών που διατύπωσαν βουλευτές, είχαν αποτέλεσμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε στην εισαγωγική ομιλία του να εμφυσήσει αναβαπτισμένη ομοψυχία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θέτοντας τον στόχο μιας τρίτης εκλογικής νίκης, πίσω από την οποία ζήτησε από τους βουλευτές να συνταχθούν και να «ιδρώσουν τη φανέλα». Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ θέλησε να υπερβεί τον σκόπελο της διαχείρισης των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε διαμαρτυρίες από την πλευρά των βουλευτών, δηλώνοντας ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια, καθώς ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να τελεσιδικήσει η όποια δικαστική εκκρεμότητα.

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά καθησύχασε πιθανές αγωνίες βουλευτών για το ενδεχόμενο αποστολής και άλλων δικογραφιών στη Βουλή προσεχώς. Μαζί με την παραίνεσή του ότι είναι καλοδεχούμενος ο προβληματισμός, αλλά υπάρχει διαχωριστική γραμμή από την εσωστρέφεια, όλα αυτά συνέβαλαν στο να υιοθετηθούν ήπιοι τόνοι από τους βουλευτές.

Αυτό που κυριάρχησε ως αίσθηση, πάντως, είναι ότι ξεδιπλώνονται σταδιακά προσωπικές ατζέντες και διαμορφώνονται στρατόπεδα στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Η απουσία του Νίκου Δένδια από μία ακόμη σημαντική συνεδρίαση λόγω προγραμματισμένης απουσίας στο εξωτερικό, έφερε «καρφιά» από τον Άδωνι Γεωργιάδη, που είπε ότι «κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κ.Ο. της Ν.Δ.» και «κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν». Αναφορές που εύλογα θεωρείται ότι κατευθύνονται στον κ. Δένδια.

Ευρύτερα, πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει ένα εσωτερικό μέτωπο στην κυβέρνηση ανάμεσα σε στελέχη που θεωρούν ότι δίνουν τη μάχη από κάθε μετερίζι για να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και στρέφονται εναντίον των συναδέλφων τους, τους οποίους κατηγορούν ότι αποφεύγουν να «ιδρώσουν τη φανέλα» και να δώσουν μάχες. Ο Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε επικριτικός για υπουργούς που, όπως είπε, «βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους» και ζήτησε να βγαίνουν όλοι «σε πάνελ μη προστατευμένα απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους». Στο ίδιο μήκος κύματος ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εμφανίστηκε επικριτικός για την υποτονική παρουσία στη Βουλή, λέγοντας ότι για νομοσχέδιο βρίσκονται μόνο 2-3 ομιλητές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε να συμμερίζεται όλη αυτή την κριτική, καθώς στο τέλος της συνεδρίασης ανέφερε ότι «υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες».

Από την πλευρά των βουλευτών δεν έλειψε η κριτική. Απλώς, οι χαμηλοί τόνοι που κυριάρχησαν στη συζήτηση, δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται λόγος για μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση με χρήσιμες παρατηρήσεις. Υπήρξαν σχόλια για το επιτελικό κράτος, για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, για την ένταξη κάποιων εξ αυτών στα ψηφοδέλτια, για τη συνολική θέση και τον ρόλο των βουλευτών, για χειρισμούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για όλα τα θέματα δηλαδή, που έχουν τεθεί με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση από βουλευτές το προηγούμενο διάστημα και έδωσαν την εικόνα αναβρασμού στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο..

Από την πλευρά της κυβερνητικής ηγεσίας θα επιδιωχθεί να στραφεί η συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση και σε μια ατζέντα μακριά από τα δύσκολα ζητήματα που απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα, όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, στην επιδίωξη για φυγή προς τα εμπρός, αλλά και ως αντίδοτο στην εσωστρέφεια, όλο και περισσότερο θα μπαίνει σαν διακύβευμα η μάχη για την επικράτηση στις εκλογές.

