Η-Ουάσινγκτον-δεν-εξετάζει-άμεση-στρατιωτική-επέμβαση-στην-Κούβα,-λένε-Αμερικανοί-αξιωματούχοι

Παρά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση κατά της Κούβας, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν στο Associated Press ότι δεν εξετάζουν άμεση στρατιωτική επέμβαση. Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων συνεχίζονται, με την Κούβα να αρνείται προς το παρόν την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και την κατάργηση των κυρώσεων.

Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση στην Κούβα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ενίσχυση στις υποδομές. Αν και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι η κυβέρνηση της Κούβας δεν θα δεχτεί την προσφορά αυτή, θεωρούν πως δεν την έχει απορρίψει εντελώς.

Η αμερικανική προσφορά

Η προσφορά περιλαμβάνει εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια, δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετικό σύστημα Starlink για όλους τους Κουβανούς για δύο χρόνια, γεωργική βοήθεια και υποστήριξη υποδομών. Ωστόσο, οι συνθήκες που συνοδεύουν την προσφορά αυτή είναι κάτι που η Κούβα απορρίπτει σταθερά, όπως το αίτημα για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και το τέλος της πολιτικής καταπίεσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει νέες κυρώσεις στην Κούβα, με τη μεγαλύτερη να αφορά την GAESA, τον επιχειρηματικό όμιλο που λειτουργεί από τις Κουβανικές Ένοπλες Δυνάμεις και είναι υπεύθυνος για πολλές οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να δείξουν στην Κούβα ότι ο άμεσος στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, αλλά η αλλαγή της αποτυχημένης πολιτικής του καθεστώτος του Κάστρο.

Οι αξιωματούχοι της Κούβας, όμως, επιμένουν ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του καθεστώτος ή την απομάκρυνση του προέδρου, ενώ η κυβέρνηση της Κούβας δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί κανένα «τελεσίγραφο» από τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων.

Αυξάνεται η πίεση

Η διπλωματική πίεση από τις ΗΠΑ έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει αυξήσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Κούβας, ενώ έχει ξεκινήσει έναν κύκλο συνομιλιών με σημαντικά πρόσωπα στην Κούβα, όπως ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο, εγγονός του πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

Μερικές ημέρες πριν, εξάλλου, ο Τραμπ δήλωνε σε ομιλία του ότι «η Κούβα έχει προβλήματα» και υπονόησε ότι μια στρατιωτική επίδειξη δύναμης ενδέχεται να είναι επικείμενη, τονίζοντας ότι ένα από τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ που επιστρέφει από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε «να πλησιάσει, να σταματήσει περίπου 100 μέτρα από την ακτή, και εκείνοι θα πουν: “Ευχαριστούμε πολύ. Παραδινόμαστε”».

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφεραν ότι οι συνομιλίες με την Κούβα συνεχίζονται, αλλά η αμερικανική πλευρά παραμένει δύσπιστη σχετικά με τη διάθεση της Κούβας να προχωρήσει σε έστω και μικρές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη χώρα.

Η Κούβα συνεχίζει να καταγγέλλει την αποτυχία των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τις συνέπειες του εμπάργκο, και ιδιαίτερα το σφιχτό ενεργειακό μπλόκο που εφαρμόστηκε μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία στη Βενεζουέλα, τον κύριο προμηθευτή ενέργειας της Κούβας.

Ο Κουβανός πρεσβευτής στο ΟΗΕ, Ερνέστο Σομπερόν Γκουζμάν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Κούβα δεν πρόκειται να δεχτεί «τελεσίγραφα» για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, ενώ η κυβέρνηση της Κούβας προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του για στρατιωτική δράση.