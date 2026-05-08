Κίνα:-Επιταχύνεται-η-διεθνοποίηση-αγροτικών-προϊόντων-της-Χαϊνάν

Από καραμέλες και σκόνη καρύδας μέχρι παγωτό με πιπέρι και ζυμαρικά γεμιστά με τζακφρούτ, τα τροπικά αγροτικά προϊόντα της Χαϊνάν αλλάζουν πρόσωπο.

Σήμερα, καινοτόμες γεύσεις και σύγχρονες μορφές κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος στην αγορά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Μέσα από αυτή τη στροφή προς την ποιότητα και την καινοτομία, τα προϊόντα της Χαϊνάν επανασυστήνονται στο κοινό και αναδεικνύονται σε νέα «εθνικά» brands στην εγχώρια αγορά.

Παράλληλα, αξιοποιώντας την ευνοϊκή πολιτική συγκυρία, ανοίγουν δυναμικά τον δρόμο τους και στις διεθνείς αγορές.

Στην 6η Διεθνή Έκθεση Καταναλωτικών Προϊόντων της Κίνας, τα αγροτικά προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Χαϊνάν ξεχώρισαν για την καινοτόμα παρουσίαση και την υψηλή ποιότητά τους.

Ανάμεσά τους, η ποικιλία «Χαϊχονγκ No.1», ένα υβριδικό φρούτο που καλλιεργείται στην περιοχή Λινγκσούι, συνδυάζει το άρωμα του ντούριαν με τη γεύση του τζακφρούτ και διαθέτει απαλή, εξαιρετικά λεπτή υφή.

Ακόμη και πριν από την επίσημη κυκλοφορία της, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον για συνεργασίες από αλυσίδες λιανικής υψηλού επιπέδου.

Η απόδοσή της ξεπερνά τα 500 κιλά ανά 667 τ.μ., ενώ η τιμή παραγωγού υπερβαίνει τα 20 γιουάν ανά κιλό, αναδεικνύοντας τη σημαντική εμπορική της αξία.

Ο Όμιλος Haiken συμμετείχε στην Έκθεση Καταναλωτικών Προϊόντων ως διαχειριστής της επωνυμίας «Hainan Fresh Products», παρουσιάζοντας ένα καινοτόμο, εμβυθιστικό μοντέλο εμπειρίας βασισμένο σε σενάρια καθημερινής ζωής.

Μέσα από τη δημιουργία θεματικών εκθεσιακών ενοτήτων, ενοποίησε τους πόρους των τοπικών αγροτικών προϊόντων από ολόκληρη την επαρχία, προωθώντας παράλληλα τη συλλογική ανάπτυξη των περιφερειακών εμπορικών σημάτων.

Η ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων δεν βασίζεται μόνο στην ποιότητα, αλλά και στη δημιουργικότητα.

Το πιπέρι της Χαϊνάν, που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως καρύκευμα, αξιοποιείται πλέον ακόμη και στην παραγωγή παγωτού, όπου η πικάντικη γεύση συνδυάζεται με την κρεμώδη υφή, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της έκθεσης.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας επέτρεψε στο πιπέρι να ξεπεράσει τον παραδοσιακό του ρόλο και να επεκταθεί σε τομείς όπως τα λειτουργικά τρόφιμα και τα σνακ.

Παράλληλα, το παραδοσιακό ξίδι ζύμωσης της Χαϊνάν εξελίσσεται μέσα από διατομεακή καινοτομία, οδηγώντας στη δημιουργία νέων προϊόντων, όπως ζελέ και ζυμαρικά με βάση το ξίδι.

Με τη συνεχή διεύρυνση των καταναλωτικών εφαρμογών, οι τοπικές γεύσεις ανανεώνονται, αποκτώντας νέα δυναμική.

Αξιοποιώντας τα διπλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν η εφαρμογή της Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP) και η ανάπτυξη του Ελεύθερου Εμπορικού Λιμένα της Χαϊνάν, η επωνυμία «Hainan Fresh Products» επιταχύνει τη διείσδυσή της στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Καταναλωτικών Προϊόντων, ο Όμιλος Haiken υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με κορυφαίες επιχειρήσεις στους τομείς της εφοδιαστικής ψυχρής αλυσίδας και του διεθνούς εμπορίου.

Παράλληλα, τοπικές λιχουδιές, όπως το αποξηραμένο βοδινό κρέας της Γουεντσάνγκ και τα προϊόντα ζυμωμένου ξιδιού, αξιοποιούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και το μοντέλο κοινόχρηστων εργοστασίων, φτάνοντας πλέον σε περισσότερες από δώδεκα χώρες και περιοχές.

Η Χαϊνάν έχει θέσει ως βασική στρατηγική για την αγροτική της ανάπτυξη τη διεθνοποίηση της επωνυμίας «Hainan Fresh Products» και έχει εκδώσει τριετές σχέδιο δράσης που καθορίζει με σαφήνεια τους αναπτυξιακούς στόχους.

Το 2025, οι εξαγωγές τροπικών φρούτων της Χαϊνάν ανήλθαν σε 9.999,94 τόνους, με προϊόντα όπως το λίτσι και το μάνγκο να εισέρχονται για πρώτη φορά σε αγορές όπως το Νεπάλ.

Παράλληλα, φρούτα όπως τα wax apples της Σανγιά, τα πεπόνια της Λινγκσούι και τα εγχώρια καλλιεργούμενα ντούριαν ανοίγουν σταδιακά δρόμο στις διεθνείς αγορές, μεταβαίνοντας από απλά εμπορεύματα σε επώνυμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Πενγκ Σιντούν, ιδρυτής της μάρκας μάνγκο Fufan, τόνισε ότι «Το Hainan Fresh Products αποτελεί όχι μόνο μια ενιαία εμπορική ταυτότητα, αλλά και μια αξιόπιστη εγγύηση ποιότητας, που αίρει εμπόδια και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων στην επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές».