Κίνα:-Η-Γιγού-μετασχηματίζεται-σε-βιομηχανικό-κόμβο-υψηλής-τεχνολογίας

Εδώ και 40 χρόνια, η πόλη Γιγού της επαρχίας Τζετζιάνγκ, έχει εδραιώσει τη φήμη της ως «παγκόσμια πρωτεύουσα των μικρών εμπορευμάτων», με οικονομικά και ποιοτικά προϊόντα που διεισδύουν δυναμικά στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, υπό τις νέες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου, στρέφεται ενεργά προς έναν φιλόδοξο βιομηχανικό μετασχηματισμό, με προϊόντα υψηλότερης τεχνολογίας να αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των εξαγωγών της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών της Γιγού, το εξωτερικό εμπόριο της πόλης παρουσίασε ισχυρή δυναμική το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών ανήλθε στα 209,37 δισ. γιουάν, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για την περίοδο.

Καθοριστική ώθηση έδωσαν οι εξαγωγές των λεγόμενων «νέων τριών κατηγοριών» —φωτοβολταϊκά προϊόντα, μπαταρίες λιθίου και οχήματα νέας ενέργειας— οι οποίες έφτασαν τα 3,14 δισ. γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 23,6%.

Στο Παγκόσμιο Κέντρο Κοινής Καινοτομίας Φωτοβολταϊκών της Aiko Solar, τα υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ τύπου ABC που έχει αναπτύξει η εταιρεία γνωρίζουν έντονη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.

Οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, με τις παραγγελίες να καλύπτουν ήδη το πρόγραμμα έως το τέλος του έτους, ενώ τα προϊόντα εξάγονται σε περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Την τελευταία δεκαετία, πλήθος κορυφαίων επιχειρήσεων στους τομείς των φωτοβολταϊκών και της οπτοηλεκτρονικής, μαζί με εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχουν συγκεντρωθεί στη Γιγού.

Έτσι, έχει διαμορφωθεί ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα με ετήσια παραγωγική αξία που φτάνει τα 20 δισ. γιουάν, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παραδοσιακής μεταποίησης προς κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Οι έμποροι της Γιγού ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ανάγκες των διεθνών αγορών, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις προϊόντων.

Στο Διεθνές Εμπορικό Κέντρο, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στοχεύουν στα ενεργειακά ελλείμματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, παρέχοντας ολοκληρωμένα οικιακά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου.

Με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και τα ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα τους, έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, πολλές επιχειρήσεις στον τομέα της νέας ενέργειας στρέφονται σε πελάτες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, ενώ προσλαμβάνουν και αλλοδαπό προσωπικό για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας.

Παράλληλα, αναπτύσσουν στοχευμένα προϊόντα, προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της αγοράς της Νότιας Αμερικής, διευρύνοντας συνεχώς τα κανάλια εξαγωγών τους.

Η Γιγού έχει κινηθεί έγκαιρα για τη στρατηγική ανάπτυξη νέων βιομηχανικών τομέων.

Ενδεικτικά, το 2023 ίδρυσε την πρώτη εξειδικευμένη εθνική αγορά με επίκεντρο την εμπορία προϊόντων νέας ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά πάνελ, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και οχήματα νέας ενέργειας.

Η αγορά απευθύνεται κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής, ενώ παράλληλα διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα «one-stop» για παγκόσμιες προμήθειες.

Η ζήτηση για εξαγωγές οχημάτων νέας ενέργειας καταγράφει συνεχή άνοδο. Οι τοπικές επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας εστιάζουν κυρίως στις ανάγκες πελατών από την Αφρική, προωθώντας μοντέλα νέας ενέργειας και υβριδικά οχήματα.

Για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν εγκαταστήσει επιτόπιες υπηρεσίες στο εσωτερικό λιμάνι της Γιγού, διευκολύνοντας την επέκταση των εξαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων.

Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν καταχωριστεί τοπικά για την εξαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με τα οχήματα νέας ενέργειας να κατέχουν σημαντικό μερίδιο.

Η Γιγού έχει πλέον διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική αλυσίδα στον τομέα της νέας ενέργειας, που καλύπτει την κατασκευή οχημάτων, την παραγωγή βασικών εξαρτημάτων και συστημάτων μπαταριών, μετατρέποντας σταδιακά τα βιομηχανικά της πλεονεκτήματα σε ισχυρή εξαγωγική ανταγωνιστικότητα.