Κοινωνική-Αντιπαροχή:-Ενεργοποιούνται-για-κοινωνικές-κατοικίες-τα-πρώτα-8-ακίνητα-της-ΔΥΠΑ

Οκτώ ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ περιέρχονται στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής.

Τη σχετική ΚΥΑ υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σηματοδοτώντας ένα αποφασιστικό βήμα για την επανεκκίνηση της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα.

Πρόκειται ειδικότερα για ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μπαίνουν σε τροχιά αξιοποίησης με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.

Συγκεκριμένα, τα 8 ακίνητα που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ βρίσκονται:

• στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας,

• στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά,

• στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα,

• στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου.

Τα επόμενα στάδια

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσκλησης προς την αγορά, προκειμένου ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη των ακινήτων. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών, μέρος των οποίων θα αποδοθεί ως κοινωνική κατοικία σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αξιοποίηση αδρανών ακινήτων για την ενίσχυση του στεγαστικού αποθέματος

Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα νέα εργαλεία στεγαστικής πολιτικής. Το Δημόσιο ενεργοποιεί αδρανή ακίνητα και τα αξιοποιεί σε συνεργασία με ιδιώτες αναδόχους, ώστε να δημιουργηθεί νέο στεγαστικό απόθεμα και να επιστρέψει κοινωνική αξία στους πολίτες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, το Δημόσιο διατηρεί πάντοτε ποσοστό τουλάχιστον 30% των κατοικιών για κοινωνική χρήση, εξασφαλίζοντας μόνιμο απόθεμα. Με αυτόν τον τρόπο, δημόσια γη που παρέμενε για πολλά χρόνια αναξιοποίητη μετατρέπεται σε κατοικίες, σε ευκαιρίες στέγασης και σε πραγματική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων, η απόφαση σηματοδοτεί την αρχή της επαναδημιουργίας του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα με σύγχρονους όρους, διαφάνεια και σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία 2.300 κοινωνικών κατοικιών, διαμορφώνεται πλέον ένας νέος πυλώνας στεγαστικής πολιτικής, που αυξάνει την προσφορά κατοικιών και δίνει απάντηση σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η κυβέρνηση ενεργοποιεί στην πράξη ένα νέο μοντέλο στεγαστικής πολιτικής: η δημόσια περιουσία αποκτά ενεργό ρόλο, με κανόνες και διαφάνεια, στη δημιουργία νέων κατοικιών και στην ουσιαστική ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγη.