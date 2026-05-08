Κτηματολόγιο:-Εγκαινιάστηκε-το-υποκατάστημα-Ορεστιάδας

Τα επίσημα εγκαίνια των νέων γραφείων του Υποκαταστήματος Ορεστιάδας, τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν την Δευτέρα 27 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Τα νέα γραφεία εγκαινίασαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας.

Στη σημερινή εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού ΠΑΜΘ, Φανή Μπαχαρίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων ΠΑΜΘ, Κωνσταντίνος Βενετίδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας ΠΑΜΘ, Στυλιανός Κατσογριδάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Βασίλειος Δελησταμάτης, εκπρόσωπος του βουλευτή Έβρου, Αναστάσιου Δημοσχάκη, ο Γ.Γ. του Δήμου Διδυμοτείχου, Δημήτριος Πάλλας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Πολυζώης Παρασκευόπουλος, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμετζή, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Έβρου, Ζήσης Σαρδάνης, ο Πρόεδρος ΔΕΕΠ Έβρου Σπύρος Μιχαλόπουλος, Πρόεδροι τοπικών συνδέσμων και συλλόγων, οι εργαζόμενοι του Γραφείου και πλήθος κόσμου.

Η λειτουργία του Υποκαταστήματος Ορεστιάδας εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνικού Κτηματολογίου για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών σε όλη την επικράτεια.

Η αναβάθμιση του δικτύου εξυπηρέτησης εξελίσσεται παράλληλα με δύο κομβικά για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου έργα: την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων και την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια, έως το τέλος του έτους. Μέσω της μετατροπής των παλαιών αρχείων σε ψηφιακά δεδομένα, ο Φορέας εγγυάται πλέον την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο συναλλαγών που εδράζεται στην αξιοπιστία, στη νομική ασφάλεια και στην άμεση πρόσβαση στην πληροφορία.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, στον τόπο μου, στον Έβρο, παραδίδοντας με τη διοίκηση του Κτηματολογίου στους συμπολίτες μου μία σύγχρονη υποδομή που αντανακλά την εξυπηρέτηση που τους αξίζει. Τα εγκαίνια του Υποκαταστήματος της Ορεστιάδας αποτελούν τον καρπό μιας επίμονης προσπάθειας να ανατρέψουμε τις καθυστερήσεις και να φέρουμε την περιοχή μας στο επίκεντρο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Το Κτηματολόγιο μπαίνει στην τελική ευθεία. Η γραφειοκρατία μειώνεται αισθητά. Οι διαδικασίες επιταχύνονται. Συνεχίζουμε, με γνώμονα την πλήρη ψηφιοποίηση και την ασφάλεια στις συναλλαγές πολιτών και επαγγελματιών».

Με την αναβάθμιση των Υποκαταστημάτων του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο ισχυροποιεί τη δομή του, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων για όλους τους πολίτες και τους επαγγελματίες.