Μειώθηκε-30,5%-το-έλλειμμα-του-εμπορικού-ισοζυγίου-τον-Μάρτιο

Μείωση 30,5% παρουσίασε τον Μάρτιο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω της σημαντικής ανόδου της αξίας των εξαγωγών (25%) και της περιορισμένης εκείνης των εισαγωγών (0,2%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 7,15 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, έναντι 7,13 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 0,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 345,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 305,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 4,93 δισ. ευρώ (5,72 δισ. δολάρια) έναντι 3,95 δισ. ευρώ (4,28 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 342,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 346,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,7%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 2,21 δισ. ευρώ (2,51 δισ. δολάρια) έναντι 3,18 δισ. ευρώ (3.401,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 30,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 40,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 20,37 δισ. ευρώ (23,76 δισ. δολάρια) έναντι 20,6 δισ. ευρώ (21,62 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 384,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 323,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 12,51 δισ. ευρώ (14.,68 δισ. δολάρια) έναντι 12,14 δισ. ευρώ (12,81 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 230,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 212,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 7,85 δισ. ευρώ (9,08 δισ. δολάρια) έναντι 8,46 δισ. ευρώ (8,81 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 154 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 111,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%.