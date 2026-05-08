Με-κατεβασμένους-πομποδέκτες-στα-τάνκερ,-τα-ΗΑΕ-βγάζουν-πετρέλαιο-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ:-Έχουν-εξάγει-τουλάχιστον-6-εκατ.-βαρέλια

Τουλάχιστον 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν καταφέρει να εξάγουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον Κόλπο μέσω της εθνικής εταιρείας ενέργειας ADNOC, χρησιμοποιώντας καράβια που περνούν τα Στενά του Ορμούζ με τους πομπούς τους απενεργοποιημένους, προκειμένου να αποφύγουν ιρανικές επιθέσεις και να ξεπεράσουν τα εμπόδια του πολέμου στην περιοχή.

Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές και δεδομένα ναυτιλίας που επικαλείται το Reuters, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και άλλοι αγοραστές έχουν αρχίσει να στέλνουν πετρέλαιο μέσα από τα Στενά, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των περιορισμών που έχει θέσει το Ιράν. Η ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co) κατάφερε να εξάγει 4 εκατομμύρια βαρέλια από το πεδίο Upper Zakum και 2 εκατομμύρια βαρέλια από το Das, χρησιμοποιώντας 4 τάνκερ από τερματικούς σταθμούς στον Κόλπο.

Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτές είναι μικρές σε σχέση με τις τυπικές εξαγωγές των ΗΑΕ πριν τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τους κινδύνους που διατρέχουν οι παραγωγοί και οι αγοραστές για να ξεμπλοκάρουν τις πωλήσεις πετρελαίου και να κινήσουν την αγορά. Οι άλλοι παραγωγοί του Κόλπου, όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ, είτε έχουν σταματήσει τις πωλήσεις τους είτε έχουν μειώσει δραστικά τις τιμές για να προσελκύσουν ενδιαφέρον, ή εξάγουν μόνο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, όπως κάνει η Σαουδική Αραβία και οδικώς μέσω Συρίας, όπως κάνει το Ιράκ.

Η ADNOC έχει μειώσει τις εξαγωγές της κατά πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα από την αρχή του πολέμου, από τα 3,1 εκατομμύρια βαρέλια που εξήγαγε το προηγούμενο έτος. Τα περισσότερα από αυτά τα πετρέλαια είναι η ποιότητα Murban, η οποία εξάγεται μέσω αγωγών από τις χερσαίες εγκαταστάσεις στην Φουτζάιρα.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο επιθέσεων από το Ιράν. Στις αρχές Μαΐου, η ADNOC κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί σε ένα άδειο τάνκερ της εταιρείας, το Barakah, που διέπλεε τα Στενά.

Για να μειώσουν τον κίνδυνο ανίχνευσης από τις ιρανικές δυνάμεις, τα τάνκερ ταξιδεύουν με απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού τους. Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται, συνήθως, και από το Ιράν για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του.

Η ADNOC συνεχίζει να προγραμματίζει εξαγωγές μέσω αυτών των επικίνδυνων οδών, προσεγγίζοντας ασιατικούς διυλιστές για να προμηθεύσει τις αγορές με πετρέλαιο από τον Κόλπο.

Τα δεδομένα ναυτιλίας από την Kpler και την SynMax καταδεικνύουν ότι η ADNOC χρησιμοποιεί μια στρατηγική “μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο” για να χωρίσει τα φορτία, επιτρέποντας στους τάνκερ να μεταφέρουν τα βαρέλια πετρελαίου πιο γρήγορα και να επανέρχονται στον Κόλπο για νέες εξαγωγές.

Παρά τις δυσκολίες, το πετρέλαιο που εξήχθη από τα ΗΑΕ εξακολουθεί να πωλείται σε υψηλές τιμές στην αγορά, με τις εξαγωγές του Upper Zakum να πωλούνται με premium 20 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της ADNOC.