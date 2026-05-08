Με-ολοκληρωμένο-σχέδιο-για-τη-συνταγματική-αναθεώρηση-απαντά-το-ΠΑΣΟΚ

Προσθέστε το sofokleous10.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Της Δέσποινας Βλεπάκη

To κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαντά στις προτάσεις του πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση με δικό του ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων προς συζήτηση για όλα τα ζητήματα λειτουργίας του καταστατικού χάρτη, ενώ από τη Χαριλάου Τρικούπη ρίχνουν βέλη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τακτικισμό.

«Η ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού. Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει… Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν σταθερά ότι, σε αυτή τη φάση, η απαιτούμενη εκ του Συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης, αναθεωρητικής Βουλής και αυτό να είναι και ο κανόνας, με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του Συντάγματος.

Η πρόταση της πράσινης παράταξης άπτεται όλου του φάσματος των συνταγματικών διατάξεων και όπως αναφέρουν πληροφορίες, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση τεσσάρων νέων, με στόχο την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και αναμένεται να εμπλουτιστεί και να καθοριστεί τελικά από τη δημόσια διαβούλευση, ενώ αναμένεται να αναρτηθεί και στο digitalsociety.gr.

Ήδη έχει διαμοιραστεί στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου προκειμένου να τη μελετήσουν και να προτείνουν αλλαγές και διορθώσεις στην κοινή Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κείμενο που θα τεθεί προς διαβούλευση εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας, Θεσμοί, διαφάνεια και λογοδοσία, Αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία αναθεώρησης

Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις, είναι οι εξής:

Αναθεώρηση του άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών. Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία. Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ)Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με τη σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.