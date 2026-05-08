Με-τα-λιμάνια-του-αποκλεισμένα-το-Ιράν-κρατά-ανοιχτή-μέσω-τρένων-την-εμπορική-σχέση-με-Κίνα:-Τι-μεταφέρουν-τα-περίπου-100-κοντέινερ-την-εβδομάδα

Μέσω σιδηροδρόμου επιχειρεί το Ιράν να διατηρήσει ανοιχτή την εμπορική του σύνδεση με την Κίνα, προσπαθώντας να περιορίσει τις συνέπειες του αποκλεισμού των λιμανιών του από τις ΗΠΑ και να προσαρμοστεί στην πίεση που έχει σκοπό να «στραγγαλίσει» την οικονομία του.

Ο αριθμός των εμπορευματικών τρένων που ταξιδεύουν από την πόλη Ξιάν, στην κεντρική Κίνα, στην Τεχεράνη, έχει αυξηθεί από περίπου ένα τρένο την εβδομάδα πριν την έναρξη της σύγκρουσης, σε ένα κάθε τρεις ή τέσσερις μέρες από την αρχή του αποκλεισμού στις 13 Απριλίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις αποστολές και τα οποία επικαλείται το -. Έτσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 100 κοντέινερ εισέρχονται στην ιρανική πρωτεύουσα ανά εβδομάδα.

Το κόστος μεταφοράς έχει εκτοξευτεί, με τις τιμές για την αποστολή ενός τυπικού κοντέινερ – μήκους περίπου 12 μέτρων – στη διαδρομή αυτή να φτάνουν αυτή την εβδομάδα τα 7.000 δολάρια, περίπου 40% περισσότερα από τα τυπικά επίπεδα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η διαδρομή, η οποία περνά από το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, μπορεί μόνο να καλύψει ένα μικρό μέρος της ζημιάς που έχει προκαλέσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες και εμποδίζει το Ιράν να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του και να εισάγει βασικές προμήθειες σιτηρών. Υπάρχουν ήδη σημάδια πίεσης στην ιρανική οικονομία, με την αξία του ριάλ να καταρρέει.

Η σιδηροδρομική διαδρομή προσθέτει επίσης στην εξάρτηση του Ιράν από την μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα του κόσμου, με το Πεκίνο να αγοράζει σχεδόν όλο το πετρέλαιο του Ιράν.

Μονόδρομο το εμπόριο

Προς το παρόν, το εμπόριο είναι κυρίως μονόδρομο, με τα κοντέινερ να κατευθύνονται προς το Ιράν με βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, γεννητριών και ηλεκτρονικών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης των σιδηροδρομικών διαδρομών για την εξαγωγή προϊόντων όπως τα πετροχημικά και τα καύσιμα σε κάποια στιγμή.

«Παλαιότερα αυτά τα τρένα δεν κινούνταν καθόλου για κάποιες εβδομάδες, τώρα είναι πλήρως κλεισμένα για τον Μάιο», δήλωσε ο Άλταν Ντούρσουν, γενικός διευθυντής της Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics, μιας εταιρείας κρατήσεων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που ειδικεύεται στο εμπόριο με την Κίνα.

Τα σχέδια προβλέπουν την προσθήκη περαιτέρω δυναμικότητας τον Ιούνιο, πρόσθεσε ο Ντούρσουν. Κάθε τρένο από το Ξιάν μεταφέρει περίπου 50 κοντέινερ 12 μέτρων, είπε, ενώ ένα μεγάλης κλίμακας πλοίο κοντέινερ μπορεί να μεταφέρει χιλιάδες.

Η Islamic Republic of Iran Railways, ο κρατικός φορέας σιδηροδρόμων της χώρας, δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα για σχόλια.

Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει εκεχειρία και έχει αρνηθεί ότι έστειλε όπλα στον υπό πίεση εταίρο της.

Το Πεκίνο έχει εντείνει τη διπλωματία τις τελευταίες ημέρες, εν όψει της κρίσιμης συνάντησης της επόμενης εβδομάδας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα φιλοξένησε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Άμπας Αραγτσί, και ζήτησε την επαναλειτουργία του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό». Μία μέρα αργότερα, ο Αμερικανός Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Στιβ Ντέινς ευχαρίστησε την Κίνα για τις προσπάθειές της να τερματίσει τον πόλεμο.

Η εκτεταμένη οικονομική και εμπορική σύνδεση της Κίνας με άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχει αφήσει το Πεκίνο να προσπαθεί να εξισορροπήσει τις δεσμεύσεις του σε μια περιοχή όπου έχει συγκεντρώσει επενδύσεις και κατασκευαστικά έργα αξίας περίπου 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία είκοσι χρόνια.