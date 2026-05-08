Μυλωνάς (Εθνική): Ισχυρό pipeline δανείων – Boost σε κέρδη και προμήθειες από Allianz

Δυνατό ξεκίνημα για το 2026 πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα, με τα καθαρά κέρδη και τα καθαρά έσοδα από τόκους να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις του consensus των αναλυτών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, παρά την υψηλή επιβράβευση των μετόχων.

Δυνατό ξεκίνημα για το 2026 πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα, με τα καθαρά κέρδη και τα καθαρά έσοδα από τόκους να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις του consensus των αναλυτών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, παρά την υψηλή επιβράβευση των μετόχων. Την ίδια στιγμή, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 15,3%, προϊδεάζοντας για ανοδική αναθεώρηση του φετινού στόχου της διοίκησης για επίπεδα περί το 15%.

Τα καθαρά κέρδη «έσπασαν τα κοντέρ» φτάνοντας στα 344 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 293 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να περνούν εκ νέου σε ανοδική τροχιά, φτάνοντας στα 541 εκατ. ευρώ, έναντι εκτίμησης για 533 εκατ. ευρώ. Κατά την ενημέρωση των αναλυτών ο CFO του ομίλου, κ. Χρίστος Χριστοδούλου απέδωσε την ισχυρή επίδοση των καθαρών εσόδων από τόκους στη δυναμική των εκταμιεύσεων του τετάρτου τριμήνου και στη σταδιακή υποχώρηση των πιέσεων από το repricing του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τις περσινές μειώσεις επιτοκίων. Η Εθνική διατήρησε το guidance για χαμηλή μονοψήφια αύξηση των επιτοκιακών εσόδων το 2026, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης εφόσον επιβεβαιωθούν οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τα επιτόκια.

Παράλληλα, η διοίκηση εκτίμησε ότι οι τάσεις που διαμορφώνονται δημιουργούν προϋποθέσεις περαιτέρω βελτίωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM – στις 272 μονάδες βάσης) στα επόμενα τρίμηνα. Η βελτίωση αναμένεται να στηριχθεί στην αύξηση του ενεργητικού, στη σταδιακή επιβράδυνση της συμπίεσης των spreads, αλλά και στη μείωση των πιέσεων από το repricing του χαρτοφυλακίου μετά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων το 2025. Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε μάλιστα ότι η τράπεζα εμφανίζεται πλέον σε θέση να υπερβεί και τον στόχο για καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω των 290 μονάδων βάσης έως το 2028.

Τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 114 εκατ. ευρώ (εκτίμηση για 116 εκατ.) με μοχλό τη διαρκή διεύρυνση των επενδυτικών προϊόντων μέσω αξιοποίησης δυνατοτήτων cross – selling, οδηγώντας σε ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +0,72 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές του έτους. Η τριμηνιαία υποχώρηση (από 133 εκατ. ευρώ) αντανακλά την αρνητική επίδραση βάσης λόγω της υψηλής εποχικότητας σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Κατόπιν της υπογραφής MoU μεταξύ Εθνική – Allianz για την απόκτηση από την τράπεζα μειοψηφικού ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και τη σύναψη μακροχρόνιας αποκλειστικής συμφωνίας bancassurance μεταξύ των δύο πλευρών, η εκτιμώμενη επίπτωση διαμορφώνεται σε περίπου 20 μονάδες βάσης σε CET1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσε πως είναι ικανοποιημένοι με το 30% και δε θα κινηθούν προς υψηλότερα επίπεδα.

Σε επίπεδο επίδρασης στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, η διοίκηση εκτιμά ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε τετραπλασιασμό των προμηθειών από ασφάλειες, ενίσχυση του μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 6%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 4%, καθώς και βελτίωση του ROTE κατά άνω των 50 μονάδων βάσης. Ο κ. Χριστοδούλου διευκρίνισε ότι η εκτίμηση για ενίσχυση κατά 6% του μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων από προμήθειες δεν ενσωματώνει συνέργειες κόστους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη δημιουργία νέων εσόδων από τη συνεργασία bancassurance.

Παράλληλα, όπως επισήμανε, η εκτίμηση περαιτέρω για αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 4% βασίζεται κυρίως στη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής και στην ανάπτυξη των εργασιών μέσω του δικτύου της Εθνικής. Ο CFO του ομίλου επισήμανε η βασική αναπτυξιακή δυναμική αφορά το bancassurance, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων πηγών εσόδων και σε άλλες δραστηριότητες, όπως τα επενδυτικά και asset management προϊόντα , μέσω της συνεργασίας με τον διεθνή ασφαλιστικό όμιλο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η τράπεζα προχώρησε σε εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 600 δισ. περίπου αφορούσαν λιανική τραπεζική. Η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 0,5 δισ. ευρώ στο πρώτο, εποχικά αδύναμο, τρίμηνο. Η δυναμική διατηρήθηκε και τον Απρίλιο, ενισχύοντας την ορατότητα επίτευξης του φετινού στόχου για 3 δισ ευρώ. Τα ενήμερα δάνεια αυξήθηκαν στα 37,7 δισ. ευρώ, λόγω θετικής επίδρασης (200 εκατ. ευρώ) από FX.

Η διοίκηση της Εθνικής χαρακτήρισε «πρόωρη» οποιαδήποτε εκτίμηση για ουσιαστικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μ. Ανατολή στη ζήτηση δανείων, σημειώνοντας ότι η τρέχουσα δυναμική εκταμιεύσεων αντανακλά ήδη εγκεκριμένα projects, με χρονική υστέρηση περίπου 1,5-2 μηνών μεταξύ έγκρισης και εκταμίευσης. Ο κ. Μυλωνάς, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάποια επιδείνωση στη συμπεριφορά πελατών και επενδυτών, καθώς τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια συνεχίζουν να προχωρούν κανονικά, ενώ και στη λιανική τραπεζική οι αιτήσεις παραμένουν σταθερές στα επίπεδα προ του τέλους Φεβρουαρίου.

Ο ίδιος εκτίμησε ωστόσο ότι ενδεχόμενη παράταση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας πέραν του μέσου του έτους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετάθεση ή επιβράδυνση μεγάλων επενδυτικών projects, επηρεάζοντας κυρίως τη ζήτηση επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, η τράπεζα ανέφερε ότι αφορά περίπου 280 εργαζομένους, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ. Η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών εκτιμάται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά αναμένεται να αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του 2026, ανάλογα με τον χρόνο αποχώρησης των εργαζομένων.