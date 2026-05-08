Οι-ΗΠΑ-έπληξαν-στρατιωτικές-θέσεις-στο-Ιράν-σε-«αυτοάμυνα»,-για-παραβίαση-της-εκεχειρίας-κάνει-λόγο-η-Τεχεράνη

Oι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατηγικές ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ως απάντηση σε σειρά «απρόκλητων» επιθέσεων από το Ιράν. Στο μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ. Παράλληλα, αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμυνας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν ανησυχούν τις αρχές.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στο στενό του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (…) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το IRIB. Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του υποστήριξε πως οι επιθέσεις ενάντια στο Ιράν ήταν ένα “φιλικό χτύπημα” και πως η εκεχειρία είναι ακόμη σε ισχύ.

Αμερικανικές επιθέσεις και αεράμυνα στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ

Σειρά από εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών» μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού, χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής προέλευση των ήχων.

Αναφορές από το Fox News και την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές, ως αντίποινα για προηγούμενη επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι επιθέσεις δεν σηματοδοτούν την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ στοχοθέτησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που φέρονται να είναι υπεύθυνες για μια σειρά επιθέσεων με πυραύλους, drones και μικρά σκάφη κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων που διέρχονταν το Στενό του Ορμούζ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων σε αμερικανικά αντιτορπιλικά.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκοψαν τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και αντέδρασαν με πλήγματα αυτοάμυνας, καθώς τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) και USS Mason (DDG 87) διέρχονταν το Στενό του Ορμούζ στις 7 Μαΐου». Οι ιρανικές εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και κόμβους πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης.

«Η CENTCOM δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει σε θέση και έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ανταπάντηση του Ιράν και εκρήξεις στα νησιά Κεσμ και Μπαντάρ Αμπάς

Οι ιρανικές δυνάμεις αντέδρασαν εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην περιοχή του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς και του νησιού Κεσμ. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, αλλά δεν είχαν διευκρινιστεί τα αίτια αυτών των ήχων.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι και στο νησί Κεσμ, ωστόσο οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για την προέλευσή τους. Η ημιεπίσημη ιρανική ειδησεογραφική υπηρεσία Tasnim, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, έκανε λόγο για πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην επίθεση κατά του

Τα ιρανικά μέσα αναφέρουν «σποραδικές επιθέσεις» σε διάφορες περιοχές της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις καταγράφηκαν στο Γκατσίν, στο Μπαντάρ Καμίρ και στο Σιρίκ, ενώ αναφέρθηκε και η επίθεση σε εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ. Ανάλογες επιθέσεις καταγράφηκαν και στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, οι εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς συνδέονται με «ανταλλαγή πυρών» μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και «εχθρικών μονάδων» κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Από την άλλη, η ειδησεογραφική υπηρεσία Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις προήλθαν από την ενεργοποίηση της αεράμυνας για να αναχαιτίσει δύο drones.

Αναφορές των ιρανικών μέσων κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) στην επίθεση κατά του νησιού Κεσμ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, γεγονός που αν ισχύει, υπογραμμίζεται από το Ιράν ότι θα είχε σοβαρές συνέπειες. Οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν ότι «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα» για μια τέτοια ενέργεια.

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ

Συμφωνα με την ΕΡΤ οι εξελίξεις που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στην ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συγκληθεί και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο.